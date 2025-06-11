廣州公安懸賞通緝20民進黨「資通電軍」　國台辦：一追到底

廣州市公安局天河區分局6月5日發佈懸賞通告，公布民進黨當局「資通電軍」指揮實施的非法網絡攻擊活動涉嫌多項違法犯罪，並對寧恩緯等20名參與實施網絡攻擊活動的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。11日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮就廣州公安懸賞通緝民進黨當局「資通電軍」表示，會「一追到底，決不輕縱」。



日前，台陸委會稱，大陸此舉目的是塑造台灣被大陸管轄的「錯誤印象」，並威脅島內民眾不要提供協助。對此，朱鳳蓮表示，6月5日，廣州市公安局天河區分局發布《懸賞通告》，詳細公布民進黨當局「資通電軍」指揮實施非法網絡攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，對20名參與實施網絡攻擊活動的犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。這是公安機關通過執法行動對「台獨」分裂勢力亮劍，對台灣「資通電軍」有組織網絡違法犯罪行為進行集中打擊。

廣州公安懸賞通緝20名台灣黑客。（@廣州天河公安）

她強調，兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分。凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。民進黨當局操縱「資通電軍」頻繁對大陸網絡設施實施無差別攻擊、破壞，干擾社會秩序、損害民眾利益，事實清楚、證據確鑿。下一步，陸方將繼續依法採取有效措施一追到底，決不輕縱。一是借助各類司法渠道，依法嚴厲打擊被通緝的20名犯罪嫌疑人。二是將「資通電軍」所有人員納入重點監管範圍，一經發現其違法犯罪活動，依法嚴厲打擊。三是堅決依法打擊民進黨當局與外部勢力暗中勾結，操縱「資通電軍」對大陸網絡設施實施網絡攻擊等違法犯罪活動。