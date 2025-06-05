廣州公安懸賞通緝20名台灣民進黨黑客　涉實施非法網絡攻擊

據《新華社》消息，廣州市公安局天河區分局6月5日發佈懸賞通告，公布民進黨當局「資通電軍」指揮實施的非法網絡攻擊活動涉嫌多項違法犯罪，並對寧恩緯等20名參與實施網絡攻擊活動的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。



廣州公安懸賞通緝20名台灣黑客。（@廣州天河公安）

5月20日和27日，廣州市公安局天河區分局先後兩次發佈《警情通報》，稱廣州某科技公司遭受網絡攻擊並向公安機關報案，公安機關初步查明，該公司遭受的網絡攻擊是台灣民進黨當局「資通電軍」所為。

廣州市公安局天河區分局6月5日發佈懸賞通告，對寧恩緯等20名參與實施網絡攻擊活動的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。據報道，這是公安機關首次通過執法行動對「台獨」分裂勢力亮劍，首次對台灣「資通電軍」有組織網絡違法犯罪行為的集中打擊，一舉查實了20名犯罪嫌疑人真實身份，全面固定犯罪證據並公開懸賞通緝。

與此同時，國家計算機病毒應急處理中心等機構今天（6月5日）聯合發佈了《台民進黨當局「資通電軍」黑客組織網絡攻擊活動調查報告》。

據介紹，台灣「資通電軍」全稱為「國防部資通電軍指揮部」，系蔡英文上台後在美國軍方支持下着力打造的「第四軍種」，其前身隸屬於台灣當局「國防部老虎小組」網絡部隊，負責統籌台軍方、「政府」與民間網絡技術力量，專門負責對大陸和港澳地區開展網絡攻擊滲透，大肆竊取敏感數據和重要情報信息，配合美反華勢力對大陸開展輿論戰和認知戰，秘密策動「顏色革命」，妄圖擾亂大陸社會公共秩序，製造族群對立、放大社會矛盾，阻撓國家統一，被外界稱為「台灣最神秘的部隊」。「資通電軍」下設資訊通信處、網絡作戰處、電子作戰處、後勤處等4個內設機構，以及1個具有培訓性質的訓測中心。其技術力量主要集中在資訊通信處資訊通信聯隊、網絡作戰處網絡戰聯隊和電子作戰處電子作戰中心。

技術專家。（央視新聞）

公安機關調查顯示，台灣「資通電軍」近年來偽裝成「毒雲藤」「三色堇」「匿名者64」「金葉蘿」「烏蘇拉」等黑客組織，有組織、有計劃、有預謀地對大陸和港澳地區國防軍工、航空航天、政府部門、能源交通、海事、科研及科技企業等重點部門、重點領域的網絡系統，實施了數千次大規模網絡攻擊，通過漏洞掃描、密碼爆破、SQL注入、釣魚郵件攻擊、內網嗅探、木馬植入等初級網攻手法，嘗試繞過目標系統安全防護措施，獲取系統內網控制權限，進而竊取敏感數據和重要情報信息、干擾企業正常經營活動，性質極其惡劣，造成極為嚴重的社會影響。

針對其不能攻破的目標系統或未竊取到有價值數據的網絡平台，台灣「資通電軍」網攻人員往往惡意破壞目標系統，刪除系統及其用戶數據、惡意篡改數據或添加虛假信息、格式化系統存儲設備等，干擾企業正常生產經營。

廣州公安。（央視新聞）

技術專家稱，台灣「資通電軍」的網絡攻擊手法明顯「學藝不精」，暴露了大量攻擊源信息，追蹤溯源難度並不大，為我們快速鎖定攻擊人員提供了有利條件。

公安機關表示，為依法打擊惡意網絡攻擊和非法控制、破壞計算機信息系統犯罪，切實維護國家安全、人民群眾生命財產安全及合法權益，廣州市公安局天河區分局決定對寧恩緯等20名參與實施上述網絡攻擊活動的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲有關犯罪嫌疑人的有功人員，將按每名犯罪嫌疑人1萬元人民幣的金額予以獎勵。