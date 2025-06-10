諜網潛伏台府　民進黨4共諜遭控收賄賣情資遭檢方起訴

台北地檢署偵辦民進黨黨員涉中國大陸滲透案，查出民進黨資深黨工黃取榮赴中國大陸經商期間遭吸收，返台後組織間諜網絡，透過民進黨民主學院前副主任邱世元協助，向時任台總統府總統辦公室諮議吳尚雨、外交部長吳釗燮秘書何仁傑索取機密行程與外交文件，再交付予中國情治人員，涉嫌違反國安法等罪。台北地檢署偵查終結，起訴4人。



台媒ETtoday今（10）日報道，檢方指出，黃取榮與邱世元分別收受來自中國大陸情工人員的工作報酬新台幣607萬7500元及221萬6924元，均屬犯罪所得，已請求法院宣告沒收。

據了解，本案源自黃取榮在十多年前赴陸經商時結識中國情治人員，為定期獲取報酬，返台後聯絡政治圈舊識邱世元，試圖蒐集機敏資料。邱順利吸收當時任職於時任副總統賴清德辦公室的諮議吳尚雨。賴清德當選後，吳尚雨轉任總統辦公室諮議，進駐台府，不但可輕易取得賴清德行程，還曾陪同出訪巴拉圭。

至於何仁傑，則是長期隨同外交部長吳釗燮，因吳升官而成為部長秘書，亦可接觸外交相關文件。ETtoday報道指出，吳尚雨與何仁傑初期基於「同志情誼」，提供行程資訊給黨內前輩，之後逐漸協助蒐集包含外交政策、出訪計畫等敏感資料，由黃取榮轉交給中國情治人員。

台灣檢調單位自2月起展開搜索及約談，並將4名被告聲押禁見。民進黨中央已於5月決議開除4人黨籍。

另有曾任立法院長游錫堃等多位綠營立委助理的盛礎纓，也遭指控多次將機密文件帶往中國大陸，並每次以數萬元現金作為報酬，目前仍由北檢持續偵辦中。