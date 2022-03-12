大灣區大學校區明年建成招生　立足東莞2030年招生規模達到1萬

大灣區大學擬按照「一校兩區」的整體思路在廣東東莞濱海灣新區和松山湖高新區規劃建設，其認證微信公眾號近日首次全面公開松山湖校區的設計方案。該校區第一標段已於近日開標，意味著項目將正式動工建設，按規劃教學區將於2023年完成建設並招生辦學。



大灣區大學是由廣東省人民政府管理、東莞市政府投入保障為主的公辦普通高等學校，定位為以理工科為主的高水平新型研究型大學，擬開展本科生、碩士及博士研究生全日制學歷教育，重點聚焦物質科學、先進工程、生命科學、新一代信息技術、理學、金融等六個方向開展人才培養和科學研究。

按規劃，大灣區大學總佔地約2356畝，其中松山湖校區256畝，濱海灣校區2100畝。從地理位置來看，松山湖校區處於松山湖科學城環湖核心地帶，周邊雲集各類高等院校、大科學裝置、新型研發機構和高新技術企業。而在此前2月27日，濱海灣校區也已對外發布招標預公告，一期計劃2023年年中開工、2026年竣工，整體有望2030年前完成校區建設。

該校計劃至2030年招生規模達到1萬人，遠期預留5000人；本科生與研究生規模比例達1:1左右。其中，松山湖校區計劃安排2000研究生；濱海灣校區計劃安排8000本科和研究生，另遠期預留5000人規模。