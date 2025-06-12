颱風蝴蝶預計13日登陸海南　14日登陸廣東西部　華南將迎強風暴雨

今年第1號颱風「蝴蝶」已生成，預計明日（6月13日）凌晨至上午在海南陵水至樂東一帶沿海登陸，廣東、華南地區將迎來強風暴雨天氣。與此同時，西北、華北、黃淮、四川盆地等地則將出現高溫天氣，波及十省份，且強度較大、持續時間長。



據央視新聞報道，颱風「蝴蝶」昨日生成後，在副熱帶高壓邊緣水汽及颱風外圍環流的共同影響下，海南、廣東、廣西等地已出現分散對流天氣。海南島中部、廣東北部、廣西東部等地部分地區出現大雨或暴雨，海南瓊中、五指山及廣東肇慶等局地更錄得大暴雨。

今日（12日）5時，颱風「蝴蝶」的中心位於海南三亞東偏南方向約205公里的海面上，預計將以每小時10公里左右的速度向西北轉偏北方向移動，強度逐漸增強，並趨向海南島南部沿海。颱風可能於明日凌晨至上午在海南陵水至樂東一帶登陸（強熱帶風暴級，10-11級，風速25-30米/秒），14日白天或在廣東西部至廣西沿海再次登陸（強熱帶風暴級，10-11級，風速25-30米/秒），之後轉向東北移動並逐漸減弱。

受颱風「蝴蝶」影響，今起三日，華南大部將有大到暴雨，局地更可能出現大暴雨或特大暴雨，或是今年以來最強降雨。其中廣東、海南、台灣等地將持續有暴雨或大暴雨。深圳（含深汕）12日多雲，有雷陣雨，部分時間雨勢較大，偏東最大陣風7—8級，高溫緩解；13日至15日颱風「蝴蝶」將對深圳造成明顯風雨影響，預計有暴雨到大暴雨，最大陣風達9級左右。

此外，颱風登陸後可能深入內陸，並與南下冷空氣相遇，江西等地也可能出現強降雨，甚至波及福建、浙江、江蘇南部等地。由於冷暖氣流交匯將激發更猛烈的對流和降雨，強度可能不亞於颱風登陸時的影響。

受颱風「蝴蝶」影響，今起三日，華南大部將有大到暴雨

此外，受大陸高壓脊及脊前西北氣流影響，內地多個地區將出現大範圍高溫天氣，包括新疆南部、四川東部、重慶、湖北西部、陝西、山西、河北、北京、河南、山東等地。其中，河北南部、河南、陝西關中、四川盆地、新疆南疆盆地等地最高氣溫可達38℃至40℃，局地更超過40℃。江南、華南等地雖未達高溫線，但因濕度較大，體感溫度仍可能超過35℃，悶熱感明顯。

廣鐵集團調整部分列車運行

受颱風影響，廣鐵集團已啟動應急響應，並根據颱風影響範圍調整部分列車運行方案。截至6月11日18時，具體調整安排如下：

海南環島高鐵：6月11日至12日部分列車停運；6月12日16時至14日8時，動車組列車全部停運。



深湛鐵路：6月13日部分動車組列車停運。



廣茂線：13日8時起，由湛江、昆明等地往返廣州、深圳地區的普速旅客列車部分停運。



過海普速列車：6月11日至12日，往海南島的部分列車調整運行區段，終到始發站改為廣州白雲站。

