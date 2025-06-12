歐盟首度鎖定中國銀行助俄避禁　內地兩家小型銀行或遭制裁

綜合外媒報道，歐盟正準備對兩家中國小型銀行實施制裁，指控其協助俄羅斯繞過現有貿易限制。若成真，這將是歐盟首次針對第三國銀行展開此類行動，被視為對中方立場的重大升級。



四名知情官員向英國媒體透露，該項制裁已被納入歐盟委員會新一輪對俄制裁草案中。另據《彭博社》引述的草案文件顯示，歐盟擬禁止區內金融機構與這兩家位於中俄邊境附近的銀行進行任何交易，並將其列入涉嫌協助俄方規避禁令的金融機構名單。

草案指出，這些銀行疑似「透過處理交易或提供出口融資」，為莫斯科維持外貿往來提供便利。消息人士表示，此舉意在進一步削弱俄羅斯經濟根基，迫使其回到俄烏和談桌前，並展現歐洲對烏克蘭的堅定支持。

圖為2022年3月8日路透社的設計圖片，可見原油桶和抽油泵的模型被置於歐盟及俄羅斯的旗幟前方。（Reuters）

此輪對俄新制裁需獲得歐盟27個成員國一致通過，預計將於6月26日布魯塞爾峰會前完成磋商。消息人士指出，美國總統特朗普在下周G7峰會上的立場將對該制裁方案能否過關起關鍵作用。

英媒指出，歐盟此時將中資銀行納入制裁，正值中歐外交敏感期，歐方正籌備下月於北京舉行的中歐峰會。歐盟委員會尚未就此作出正式回應。委員會發言人保拉．皮尼奧（Paula Pinho）於6月11日回應稱，新制裁旨在「遏制透過替代性金融體系來規避制裁的行為」。

外交部發言人毛寧早於5月21日曾就歐方類似舉措明確表態，稱中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，並對歐方制裁中企表示強烈不滿和堅決反對。毛寧表示，中俄企業正常交往不應受干擾，呼籲歐方應停止搞雙重標準，停止損害中國企業合法權益，同時重申中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。

圖為2025年6月2日，俄烏代表團在土耳其舉行和平談判，烏克蘭代表團由國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）帶領參加。（Reuters）

《彭博社》報道指出，歐盟委員會於6月10日正式提出新一輪對俄制裁草案，若獲通過，這將是歐盟對俄的第十八輪制裁。新制裁聚焦能源、金融與軍工產業。

在金融領域，草案提議新增22家俄羅斯銀行入制裁名單，並擴大對其限制，包括將其排除於環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統之外，實施全面交易禁令。草案亦建議制裁俄羅斯直接投資基金及其子公司，並鎖定相關的第三國金融網絡。

在能源領域，歐盟希望透過立法，確保已停運的北溪天然氣管道未來無法重啟，同時計劃將G7設下的俄油價格上限從每桶60美元降至45美元。歐委會還建議禁止進口第三國轉運的俄羅斯成品油，但對合作國家例外。

為阻斷俄方透過所謂「影子船隊」進行石油走私，歐盟擬新增近80艘船隻入制裁清單，總數超過400艘，另計畫針對約70艘老舊俄國油輪及相關貿易商實施額外制裁。

在貿易方面，草案亦擬新增更多戰略禁運商品，包括可用於製造軍火的機械與化學原料，同時制裁20家協助俄方逃避制裁的實體。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，為使新一輪制裁達到最大效果，歐盟及G7伙伴必須敦促美方同步跟進，並強調將於下周G7峰會上繼續推動美國採取一致行動。

2025年3月6日，比利時布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席歐盟領導人特別峰會後的新聞發布會，討論烏克蘭和歐洲防務問題。（Reuters）

不過，歐盟內部仍有意見分歧。內媒《觀察者網》整理報道，指斯洛伐克總理菲佐6月10日表示，若歐盟無法提供解決能源問題的具體方案，斯洛伐克將不支持新一輪對俄制裁。同日，烏克蘭總統澤連斯基在例行視訊講話中感謝歐盟提出新一攬子制裁，並再次呼籲將俄油價格上限壓低至每桶30美元以下。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫6月11日在簡報會上則表示，俄方對制裁早有經驗，已能「最大限度地減輕」歐盟可能採取的油價限縮措施影響。

據俄媒報道，俄羅斯總統普京亦於同日簽署命令，將反制西方對俄石油價格設限的禁運措施延長至今年12月31日。根據該總統令，俄方將禁止向任何採用限價機制的外國法人與個人供應石油與石化產品。