中歐班列開行破11萬列　發送貨值超4500億美元助中國製造走向世界

中歐班列於2011年從重慶出發，開行首趟前往歐洲，此後中歐運輸網絡越織越密。據中國國家鐵路集團有限公司公布，2025年6月10日8時32分，隨著75052次中歐班列從青島膠州站開出，中歐班列歷年累計開行突破11萬列，發送貨值超4500億美元。



《人民日報》報道介紹，在國內，中歐班列構建了西、中、東三條通道，有針對性地吸引不同方向貨源；在境外，形成了北中南三線並行的局面，「暢通高效、多向延伸、海陸互聯」的中歐班列境外通道網絡格局日趨完善。目前，中國境內已有128個城市開通了中歐班列，通達歐洲26個國家229個城市以及11個亞洲國家超過100個城市。

中歐班列部份路線。（維基百科）

此外，口岸能力也不斷擴容。先後實施了阿拉山口、霍爾果斯、二連浩特、滿洲里、綏芬河五大口岸站及後方通道的擴能改造工程，新建投用了同江北口岸，極大提升了口岸通過能力。目前，六大口岸單日交接車能力達到184列，為中歐班列擴大開行提供了有力支撐。

通關便利化水平不斷提高。投用95306「數字口岸」系統，口岸站根據國內外發車信息，提前辦理海關手續，大幅提升口岸通關效率。與海關部門密切合作，積極優化鐵路「快通」模式，通關時間由半天左右縮短到30分鐘以內，最快只需要幾分鐘。

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貨源組織更加高效。在國內分區域形成了14個中歐班列集結中心，加快形成「幹支結合、樞紐集散」的高效集疏運體系，打造具有國際影響力的現代物流樞紐，目前通過集結中心開行的中歐班列數量占全國的88%。國鐵集團所屬中鐵集裝箱公司在哈薩克斯坦、德國、俄羅斯等國家先後成立境外子公司，與當地鐵路、物流、港口、貨代企業深化務實合作，共同組織開發雙向貨源。目前中歐班列去、回程開行基本均衡，綜合重箱率基本穩定在100%。

貨物品類日益豐富。中歐班列運送的貨物品類已經拓展到53個門類、5萬多種商品，汽車汽配、機械設備、電子電氣等高附加值貨物已成為中歐班列出口的主要貨源，2024年這三類貨源占比已超過60%。成功解決了新能源汽車和消費型鋰電池鐵路運輸安全難題，讓新能源汽車、鋰離子電池產品和光伏產品中國製造「新三樣」搭乘中歐班列走向世界。

報道稱，中國鐵路部門創新開行了境內外全程時刻表中歐班列，目前每周穩定開行17列，全程運行時間較普通班列平均壓縮30%以上，平均每櫃貨值較普通中歐班列提升41%。