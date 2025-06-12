韓正晤西班牙首相桑切斯　籲加強雙邊貿易　推動中歐關係發展

到訪西班牙的中國國家副主席韓正6月11日在馬德里會見西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez），他呼籲加強中國與西班牙經貿關係，還希望雙方以中歐建交50周年為契機，推動中歐關係健康穩定向前發展，希望西班牙為此發揮積極作用。



韓正表示，今年4月，首相先生3年內第3次訪華，習近平主席、李強總理同你深入交流，雙方共同發出深化開放互利合作、維護自由貿易秩序、捍衛國際公平正義的聲音，體現了中西關係對維護世界穩定和繁榮的重要意義。

韓正強調，中方願同西班牙一道，以兩國建立全面戰略夥伴關係20周年為契機，落實好兩國領導人重要共識，保持高層交往，持續增進政治互信，深入推進互利合作，進一步加強在聯合國、世界貿易組織等重要多邊機制中的溝通協作和相互支持，推動中西全面戰略夥伴關係取得更大發展。在當前變亂交織的國際形勢下，中歐加強團結合作，維護多邊主義和自由貿易，有利於中歐，也有助於世界經濟穩定。

2025年4月11日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在西班牙駐中國北京大使館舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

桑切斯表示，西班牙高度珍視同中國的友好關係。當前單邊主義、保護主義損害各國利益，中國對多邊主義的堅守和承諾尤為珍貴。西班牙政府堅定奉行一個中國政策，歡迎更多中國企業赴西投資，願同中方落實好兩國關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃，密切高層交往，深化貿易投資、科技創新、新能源、人文等領域合作。關稅戰沒有贏家。西班牙和歐盟反對單邊主義，支持自由貿易，願同中方攜手維護國際貿易秩序，捍衛多邊主義。西班牙願繼續為促進歐中關係發展發揮積極作用。