前全國人大副委員長熱地病逝　遺體今日在京火化　習近平等送別

6月6日，中國第十屆全國人民代表大會常務委員會副委員長熱地，在北京病逝。據央視報道，6月12日，熱地遺體在北京火化，上午9時30分，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等到八寶山革命公墓送別。



據央視報道，中國共產黨的優秀黨員，忠誠的共產主義戰士，中國民族工作和社會主義法制建設的傑出領導人，藏族人民的優秀兒子，第十屆全國人民代表大會常務委員會副委員長熱地，因病於2025年6月6日2時15分在北京逝世，享年87歲，其遺體於12日在北京八寶山革命公墓火化。

熱地病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等，前往醫院看望，或通過各種形式對熱地逝世表示沉痛哀悼，並向其親屬表示深切慰問。

6月6日，中國第十屆全國人民代表大會常務委員會副委員長熱地，在北京病逝。

12日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念熱地同志」，橫幅下方是熱地的遺像。熱地同志的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。

上午9時30分許，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等，在哀樂聲中緩步來到熱地的遺體前肅立默哀，向熱地遺體三鞠躬，並與熱地親屬一一握手，表示慰問。中央和國家機關有關部門負責人，熱地生前友好和家鄉代表也前往送別。