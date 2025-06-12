颱風蝴蝶｜海南多地緊急通知：停課、停業、停運

今年第1號颱風「蝴蝶」（熱帶風暴級）預計明日（13日）淩晨到上午在海南陵水至樂東一帶沿海登陸（強熱帶風暴級，10-11級，25-30米/秒），後日（14日）白天在廣東西部到廣西沿海再次登陸（強熱帶風暴級，10-11級，25-30米/秒）。受其影響，海南三亞、東方、昌江、瓊海、萬寧、樂東、保亭、瓊中、陵水等地紛紛發布停課通知。



今日（12日）清晨5時，「蝴蝶」的中心位於海南三亞東偏南方向大約205公里的海面上，預計其以每小時10公里左右的速度向西北轉偏北方向移動，強度逐漸加強，並向海南島南部沿海靠近。而受其影響，預計即日起至後日，華南大部將有大到暴雨，局地大暴雨或特大暴雨。

「蝴蝶」96小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

其中，今日8時至13日8時，廣東北部和中西部沿海、海南島大部、台灣島有大雨或暴雨；海南島東南部和台灣島東南部的部分地區有大暴雨（100-150毫米）；南海大部、北部灣、瓊州海峽、西沙群島、南沙群島、中沙群島、廣東沿海、海南島沿海、廣西沿海將有6-8級風，陣風9-10級，颱風中心經過的附近海域風力可達9-11級，陣風12-13級。

中央氣象台繼續發布颱風黃色預警。另自然資源部透露，受「蝴蝶」影響，今日中午到明日中午，南海西部將出現巨浪到狂浪區，海南東部、南部近岸海域將有大浪到巨浪，海浪警報升級為橙色；同時，廣東省、海南省的風暴潮預警級別維持為藍色。

24小時大風預報圖。（中央氣象台）

另一方面，海南三亞、東方、昌江、瓊海、萬寧、樂東、保亭、瓊中、陵水等地紛紛發布停課通知。其中，三亞全市幼兒園停課全市幼兒園從今日開始停課。復課時間另行通知。

此外，據三亞市旅文局消息，根據《三亞市防災減災救災和安全生產委員會關於啟動防汛防風Ⅳ級應急響應的通知》（三防減救安委〔2025〕12 號）要求，為確保遊客安全，三亞所有旅遊景區涉山、涉水、涉空等高風險娛樂項目已於6月10日18時前暫停營業。

據海口市交通運輸和港航管理局消息，受「蝴蝶」影響，海口新海港、秀英港和鐵路南港將於6月12日11時起停運（指最後發船時間，請至少提前1至2小時到港檢票）。預計停運將持續至6月14日上午（具體復運時間視氣象情況而定）。

瓊州海峽航線也於6月12日11時起停運（指最後發船時間，請至少提前1至2小時到港檢票）。預計停運時間持續到6月14日上午（視氣象條件動態調整）。停運期間所有車輛均無法過海。