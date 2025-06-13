陳雲誕辰120周年　習近平發表重要講話

周五（13日）上午，中共中央在人民大會堂舉行座談會，紀念中共八大元老之一陳雲誕辰120周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話強調，陳雲的一生是偉大、光榮的一生，他樹立的崇高精神風範、創造的豐富領導經驗、總結的科學思想方法和工作方法，永遠是寶貴財富。要認真學習運用，結合實際發揚光大，在新時代新征程銳意進取、埋頭苦幹，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。



習近平在講話中回顧了陳雲光輝的一生，總結了他為中國革命、建設、改革建立的不朽功勳，強調陳雲是偉大的無產階級革命家、政治家，傑出的馬克思主義者，是中國社會主義經濟建設的開創者和奠基人之一，黨和國家久經考驗的卓越領導人，是以毛澤東同志為核心的黨的第一代中央領導集體和以鄧小平同志為核心的黨的第二代中央領導集體的重要成員，為黨和人民事業發展作出了重大貢獻。

習近平指出，陳雲在長期革命生涯中樹立和堅持的堅定理想信念、堅強黨性原則、求真務實作風、樸素公僕情懷、勤奮學習精神，體現著共產黨人的高尚品質。要學習陳雲同志的崇高精神風範，堅定理想信念，樹立必勝信心，在變亂交織、錯綜覆雜的形勢面前保持政治定力。自覺踐行全心全意為人民服務的根本宗旨，走好新時代黨的群眾路線，緊緊依靠人民創造歷史偉業。深入貫徹中央八項規定精神，以改進作風的實際成效贏得人民群眾支持和擁護。

習近平強調，陳雲無論負責什麽領域、在哪個領導崗位，都勤於學習、深入鑽研，探索規律、抓住要害，展現出卓越的領導才能，創造了許多至今仍有重要意義的領導經驗。要學習陳雲同志的豐富領導經驗，著力提高黨領導經濟社會發展能力和自身建設水平。加強黨對經濟工作的領導，深化對社會主義經濟建設規律的認識，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展。蹄疾步穩推動進一步全面深化改革，堅定不移擴大高水平對外開放，為中國式現代化注入更多動力和活力。深入推進全面從嚴治黨，不斷增強黨的自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高能力，確保黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

習近平指出，堅持實事求是，是陳雲的鮮明特點。他提煉出「不唯上、不唯書、只唯實，交換、比較、反覆」這一充滿唯物辯證法的「十五字訣」，善於從戰略上思考問題，把調查研究作為決策的重要前提。要學習陳雲同志的科學思想方法和工作方法，堅持黨的思想路線，學習好、運用好新時代中國特色社會主義思想的世界觀、方法論和貫穿其中的立場觀點方法，正確判斷形勢、科學謀劃未來，不斷增強工作的系統性、預見性、創造性。提高調查研究質量，準確把握經濟社會發展中的新情況新問題新趨勢，準確把握基層所需、群眾所盼，使決策更加符合實際、符合人民群眾願望。