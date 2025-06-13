中國獨角獸企業爆發式增長　華東佔4成鰲頭

國家數據發展研究院與中國信息通信研究院近日在第八屆數字中國建設峰會的數字經濟分論壇上，聯合發布《數字經濟獨角獸發展研究報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》指出，在中國的獨角獸企業中，數字經濟類企業已佔據主導地位，成為創新發展的重要代表及推動新質生產力的關鍵支柱。



內媒《中新網》報道，今年「獨角獸企業」首次被納入中國《政府工作報告》，明確提出「梯度培育創新型企業，促進專精特新中小企業發展壯大，支持獨角獸企業、瞪羚企業發展，讓更多企業在新領域新賽道跑出加速度」。

國家數據發展研究院院長胡堅波在解讀《報告》時指出，數字經濟獨角獸正在引領技術突破與產業變革，其高估值與集中資源特性使其具備長期持續投入研發的能力，能夠打破傳統短期回報的經營限制。他表示，這些企業所提供的成熟數字技術解決方案，將有效降低傳統企業的轉型門檻，為實體產業提供具系統性的數字化升級路徑。

《報告》顯示，數字經濟獨角獸的產業結構日益成熟。2015至2019年間，中國新增的數字經濟獨角獸多集中於互聯網平台與數字內容產業，反映出彼時互聯網經濟快速起步。自2020年以來，數字產品製造業佔比大幅上升，由原本的20%升至2024年的38%，顯示中國數字技術與製造業深度融合、數字經濟邁入成熟發展階段。

從細分領域來看，2024年數字技術應用、數字化效率提升、數字要素驅動與數字產品製造所對應的獨角獸企業數量占比分別為26.8%、25.8%、23.8%與20.1%。《報告》指出，這一比例分布顯示中國數字經濟已實現全面、均衡發展，覆蓋實體經濟的各個環節，並構建起融合創新的產業生態。

在區域分布方面，華東、華北與中南三大地區位居去年數字獨角獸數量前列，其中華東地區佔比高達40%，成為數字核心產業的重鎮。整個長江經濟帶則累計擁有269家數字經濟獨角獸企業，顯示出明顯的集群效應。

《報告》同時指出，近5年來新增的獨角獸企業呈現明顯地域與產業傾向：京津冀地區集中於軟體與數字技術應用產業，而長江經濟帶則聚焦於電腦製造等數字產品製造產業。數字經濟獨角獸正在成為區域創新的重要驅動力量。