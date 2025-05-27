中國製造2025規劃收官之年：今天中國是科技騰飛和經濟疲軟嗎？

今年是「中國製造2025」規劃的收官之年。最近一段時間，無論是大火的宇樹機器人、DeepSeek還是殲-10CE戰機在印巴衝突中的亮眼表現，都讓許多人看到中國製造和科技的進步。與此同時，無論是企業層面還是民眾層面，依舊存在明顯的信心不足問題，許多人面臨收入下降或失業的困境，對今後的經濟前景充滿憂慮。



有分析者認為，當下中國正面臨兩種看似矛盾和奇怪的現象：科技騰飛、經濟疲軟。真的是這樣嗎？事實或許沒有那麼簡單，中國科技確實取得重大進步，但仍然存在不容忽視的短板，中國經濟確實面臨不少困難，但依舊具有不可低估的韌性。

如果不帶有強烈的意識形態傾向的話，應該能看到過去十多年中國製造和科技的重大進步。中國雖然在2010年已經成為世界第一大工業國，但以生產中低端產品為主，山寨產品遍地都是，老百姓出國購買電飯煲和馬桶蓋的故事經常出現在新聞報道中。但今天中國已經成功躍上全球產業鏈的中高端，在許多領域具備全球競爭力。今年3月，前重慶市市長黃奇帆表示，經過十年努力，不僅中國製造已經成為世界製造業33%比重的存在，而且產品結構出現了趨勢性的良好發展勢頭。

華為（5月8日）在深圳舉辦的鴻蒙電腦技術與生態溝通會上，正式對外展示鴻蒙電腦。（網上圖片）

去年6月，英國《經濟學人》刊文稱，中國已經成為科學超級大國。去年12月，《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗裏德曼在訪問北京和上海之後寫道：「在我們睡覺的時候，中國已在高技術製造業的所有方面都取得了巨大的飛躍。」

今年5月，前谷歌CEO兼董事長Eric Schmidt在刊於《紐約時報》的《中國遠遠落後於美國的時代已經終結》一文中表示：「十來年的功夫，中國已完成從『山寨之國』到世界級產品巨擘的蜕變，有些甚至超過了西方的產品。曾經以模仿iPhone聞名的小米去年交付了13.5萬輛電動汽車，而在十年間投入100億美元后，蘋果公司放棄了生產電動汽車的計劃。中國正加速推進機器人規模化部署，並制定了大規模生產人形機器人的計劃；2023年，中國安裝的工業機器人數量超過了其他國家之和。」

然而要保持清醒的是，中國製造和科技仍然存在不容忽視的短板。去年7月，習近平在二十屆三中全會的情況說明中表示：「創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變。」正因這樣，二十屆三中全會審議通過的文件才會以20年來最大篇幅來拔高科技創新。

內蒙古鄂爾多斯境內的庫布其沙漠，正在建造「400公里長的光伏長城」。（新華社）

中國製造和科技雖已經取得重大進步，但依舊受到官僚主義、形式主義的危害，受到學閥、小圈子、近親繁殖現象的侵蝕。DeepSeek創始人梁文鋒的故事說明來自小地方的中下階層青年的潛力，但如今許多中下階層青年都被房地產泡沫和階層固化現象困擾。

DeepSeek的梁文鋒和宇樹科技的王興興都是9年前甚至更早前開始創業，但今天許多中國人的創造力都被保守的避險心理影響，以至於造成考公、考編現象大火。中國製造和科技在今天的成功是過去多年厚積薄發的結果，當下中國需要防止後繼乏力，需要為未來製造和科技的持續進步營造良好的環境。

相比於製造和科技層面的進步，許多人切身感受到經濟下行的寒氣，許多行業都存在信心不足的問題，失業問題變得比較突出。2024年底的中央經濟工作會議表示：「當前外部環境變化帶來的不利影響加深，我國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，主要是國內需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍然較多。」

今年3月的政府工作報告寫道：「經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，特別是消費不振。部分企業生產經營困難，賬款拖欠問題仍較突出。群眾就業增收面臨壓力。民生領域存在短板。一些地方基層財政困難。」

2018年2月6日，濟南。凌晨五點，氣温降至-9℃，臘山立交橋北側的零工市場人頭攢動，雖然已經是臨近過年，但仍有數百名外來務工人員在此尋找短期工。（資料圖片）

同樣是在今年3月，國務院發展研究中心原副主任劉世錦在中國發展高層論壇2025年年會上表示，中國當下面臨的是一個增長方式轉型問題，要由以往的投資和出口為主驅動的經濟轉向創新和消費為主驅動的經濟，消費結構性偏差的短板是一個很大的挑戰，但是解決好了就會轉為重要的機遇，就能提供或許並不亞於房地產曾經提供的增長動能。劉世錦指出，中國消費佔GDP的水平與國際水平相比尤其是與OECD（經濟合作與發展組織）國家平均水平相比，存在近20個百分點的差距。

應該看到的是，中國經濟面臨的問題歸根結底是發展中的問題，是有希望在發展過程中得到解決。中國具有超大規模市場和世界第一的工業產能，大量的中下階層民眾有着改善生活的強烈渴望，經濟韌性不容低估。

目前的內需不振問題既離不開信心不足，又與許多人面臨的收入下降問題、中下階層民眾的社會保障水平嚴重偏低問題密不可分。如果中國能在擴大內需的過程中下大力氣提升全民收入，補齊社會保障短板，比如，將近年來備受關注的城鄉底層民眾的基礎養老金提升到合理水平，將起到擴大內需和促進公平的雙重效果，為經濟健康發展注入新的活力。

總而言之，對於中國科技騰飛、經濟疲軟的說法應當放在中國整體發展的語境下具體分析，不可一概而論。中國科技和經濟具有兩面性，都有成績和短板，都有困難和韌性，不可簡單捧高或貶低，關鍵在於打通製造、科技與內需的堵點，讓製造、科技惠及全民，讓生活改善的全民成為製造、科技進步乃至國家復興的支柱。