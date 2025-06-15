試驗時速達450公里　全球最快高鐵在湖北試跑　最快明年投入運營

據內媒《湖北日報》報道，全球最快高鐵CR450動車組近日在湖北省「試跑」。CR450動車組試驗時速可達450公里，預計最快明年投入運營，商業運營時速為400公里。



CR450動車組近日在湖北省試跑。（《湖北日報》）

CR450關鍵系統實驗室。（央視新聞）

報道指，CR450動車組6月12日在湖北開啟約半個月的型式試驗，為列車後續調試提供數據驗證。

CR450是中國研發的新一代復興號動車組列車，CR意為中國鐵路（China Railway），450則代表列車試驗速度將達到450公里，商業運營時速則為400公里。

按照計劃，CR450動車組完成性能驗證後，還會進行60萬公里考核，預計最快明年投入商業運營。

報道指，內地目前運行的動車組在線路上運營的最高時速為350公里。在國際上，也從未有運營時速突破400公里的商業列車。目前，日本的新幹線、德國的ICE、法國的TGV-M最高運營時速均為320公里。