有片｜女乘客株洲西站上錯高鐵　欲擋門衝落車反遭夾住動彈不得

高鐵月台又現乘客「堵門」？

5月16日，湖南株洲西站有女乘客因上錯車，在高鐵列車關門一刻，欲用身體擋門強行下車，結果被車門夾住，後由月台工作人員推回車廂。



影片顯示，一名女乘客的身體被高鐵列車車門夾住，動彈不得，多名月台工作人員飛奔趕到將車門拉開，將她推入車廂。

女乘客被高鐵列車車門夾住。（小紅書）

目擊者稱，該列高鐵在月台停站準備發車，一名女乘客突然衝出，被車門夾住進退兩難，後來由工作人員拉開車門助她解困。

株洲西站派出所相關工作人員稱，涉事女乘客稱當時看錯車站的指示屏，發現上錯車後，下車時被車門夾住，工作人員將她推回車廂，她隨列車到下一站，但目前未能判斷是故意還是無意造成，「她也表示屏幕顯示有問題才導致出現這個情況，所以現在還在調查」。

女乘客被高鐵列車車門夾住，月台工作人員飛奔趕到將車門拉開，將她推入車廂。（影片截圖）

女乘客被高鐵列車車門夾住，月台工作人員飛奔趕到將車門拉開，將她推入車廂。（影片截圖）

女乘客被高鐵列車車門夾住，月台工作人員飛奔趕到將車門拉開，將她推入車廂。（影片截圖）

女乘客被高鐵列車車門夾住，月台工作人員飛奔趕到將車門拉開，將她推入車廂。（影片截圖）

5月17日，官方通報稱，中國鐵路廣州局集團有限公司長沙南車站經調查核實，5月16日下午5時03分，由廣州南開往宜昌東的G1140次列車在株洲西站4站台完成乘降作業、即將發車時，7號車廂一名旅客用身體阻擋正在正常關閉的車門。

客運工作人員發現後，立即呼叫G1140次列車司機停止關閉車門，並迅速將該旅客推進車廂內。確認該旅客在車廂安全區域後，該次列車重新關閉車門正常發車，旅客身體未受傷。

經了解，該旅客持G6030次車票（株洲西至長沙南），當時發現自己上錯車，隨即用身體阻擋正在正常關閉的車門，欲強行下車乘坐停靠在5站台的G6030次列車。

鐵路部門提醒，旅客在乘車前要認真核對車票信息，按照提示和指引上車，如發現上錯列車，可尋求列車工作人員幫助解決，切勿阻擋列車車門正常關閉強行上下車，以確保自身安全和列車運行安全。