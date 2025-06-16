中國核武庫增速冠全球　外交部：堅持自衛防禦 　不參與軍備競賽

針對瑞典智庫報告指出中國核武庫增長速度為全球最快的說法，外交部今（16）日作出回應，強調中國始終堅持自衛防禦的核戰略立場，並不參與軍備競賽。



外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，中方對有關報告不作評論，但強調中國一直堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，不參與軍備競賽。

中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部網站）

郭嘉昆表明，中國恪守「任何時候、任何情況下不首先使用核武器」的政策，並承諾「無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器」，「中國是唯一採取這一政策的核武器國家」。

同時，郭嘉昆也重申，中國將繼續堅定致力於維護自身正當安全利益，同時維護世界和平與穩定。

軍備競賽：中國、美國和俄羅斯是世界僅有的核武三位一體國家，意指同時擁有陸上洲際彈道導彈、潛射彈道導彈和戰略轟炸機。圖為俄羅斯的亞爾斯洲際彈道導彈。（視覺中國）

此番回應針對的是瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）同日發布的年度報告。報告指出，全球九個擁核國——美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、朝鮮與以色列——都在計劃擴張核武庫，反映出當前國際局勢日益緊張。

SIPRI特別指出，中國目前已成為全球第三大核彈頭擁有國，且自2023年起每年約新增100枚核彈頭，增長速度為全球最快。該機構預測，若目前趨勢持續，中國在未來十年內將可能於洲際彈道導彈數量上追平美俄。