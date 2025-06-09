殲-36正面高清基地照首曝光　美媒：寬敞彈艙可容納超大型武器

中國第六代隱型戰鬥機「殲-36」（非正式代號）備受關注，近日網上最新流傳的一張「殲-36」正面高清基地照再引發熱議。



近日網上最新流傳的一張「殲-36」正面高清基地照。（網絡圖片）

中國第六代隱型戰鬥機「殲-36」（非正式代號）傳在3月17日試飛，社交媒體流傳著最新試飛照片和影片。（影片截圖）

中國第六代隱型戰鬥機「殲-36」（非正式代號）傳在3月17日試飛，社交媒體流傳著最新試飛照片和影片。（影片截圖）

《世界新聞網》報道，最新網上流傳的一張照片顯示，殲-36的正面地停視角曝光，其機背進氣口與雙座並排的駕駛艙明顯可見，而且在飛機機翼兩邊，都有一名機工，這是該機第一次有地面視角露出。

有別於過往的機腹或側面視角，從正面可清楚看見駕駛艙為雙座左右並排，中間看似帶有支撐柱，證實了推論的雙座配置；此外，位於機背的中央進氣口從正面來看也相當巨大且明顯。

美國軍事網站THE WARZONE也分析，從畫面中可見機腹彈艙門為開啟狀態，顯示該機在大型腹部武器艙兩側，還配置有兩個較小的武器艙，這兩個輔助艙特別適用於空對空飛彈和小型導引空對地武器，這樣一來寬敞的中央彈艙就可以容納更大的負載，包括超大型的防區外武器等。