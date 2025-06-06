官媒突曝光「鎮國神器」東風-5核心數據　解放軍釋放什麼信號？

內地官媒首次亮出「鎮國神器」第一代洲際導彈核心資料的短影片，連日來引起關注。這段影片由央視一個自稱年輕化、趣味強的軍事科普類短影片欄目「威虎堂」於6月2日發布，雖然時長僅18秒，但信息量不小。



影片披露了中國研製的第一代洲際戰略導彈——東風-5的參數：全長32.6米，彈徑3.35米，起飛重量高達183噸，採用二級液態火箭發動機，最大射程1萬2000公里，命中的精度是500米，可攜帶一枚威力為300萬噸至400萬噸TNT當量的核彈頭。

東風-5是東風系列導彈的成員之一。這個系列是中國研製的系列近程、中程和洲際導彈，其他成員包括東風-1、東風-2、東風-3、東風-4、東風-11、東風-15、東風-15B、東風-21、東風-21C、東風-21D、東風-31、東風-31A及東風-41等。

東風-1是中國根據蘇聯P-2導彈仿製的近程地地導彈，1958年4月開始仿製，1960年11月5日試射成功。東風-2是中國自行研製的第一代中程地地戰術導彈，1964年6月29日試射成功。東風-3是中國第一代中程地地戰略導彈，1966年12月26日試射成功。東風-4是中國第一代遠端地地戰略導彈，1970年1月30日試射成功。

東風-5研製歷時15年

東風-5則是中國研製的第一代洲際地地戰略導彈，1980年5月18日全程飛行試驗成功。

它的研製歷程得追溯到1960年代，當時，洲際導彈憑藉其超遠端的核打擊能力，成為各個大國軍事政治博弈中最有分量的籌碼。

根據公開資料，1965年3月，中國決定研製洲際導彈，並將它命名為東風-5。中國著名科學家錢學森主持制定的《地地導彈發展規劃》，明確提出要在1965年到1972年，研製中近程彈道導彈、中程導彈、中遠端導彈和洲際導彈，即中國軍工史上的「八年四彈規劃」。錢學森是中國「兩彈一星」（原子彈、氫氣彈、人造衛星）元勳、航太科學泰斗。

錢學森當年在加州理工大學任教，但當祖國需要他的時候，他義無反顧選擇回國。（視覺中國）

1977年9月，中國集中力量展開洲際導彈、潛地導彈和通信衛星的研製、試驗工作。其中，1980年向太平洋海域發射遠端運載火箭任務被列在首位。

1978年12月，國防科委組織制定洲際地地導彈研製、試驗靶場、工程測繪、陸上測繪、陸海通信、氣象水文、航空保障，以及測量船基地建設、遠洋測量船隊、護航艦隊等方面的工作計劃。

1980年1月，洲際地地導彈的研製和試驗準備工作取得很大進展，陸地首區具備發射試驗條件，海上落區已選定。同年5月18日，中國首枚洲際導彈東風-5在酒泉試驗基地發射場，拔地而起後從天而降，全程飛行試驗取得成功。

隔年，東風-5正式入役，並在1984年10月1日中國國慶35周年閱兵式上首次公開亮相。

洲際導彈從無到有的跨越

客觀地說，東風-5實現了中國洲際導彈從無到有的跨越，也標誌著中國成為繼美蘇之後世界上第三個進行洲際導彈全程試驗並獲得成功的國家，並且打破超級大國對洲際戰略核武器的長期壟斷，賦予中國全球核反擊能力，具有深遠的戰略意義。

「兩彈一星」（對核彈、導彈和人造衛星的簡稱）讓中國的軍事和航天實力直接走進了世界第一梯隊。（視覺中國）

如今，東風-5已經服役44年，官媒為何會在此時公開它的核心參數？

根據國際軍事觀察家的普遍認知，按照慣例，官方公開某型武器的核心參數，一般表明該武器已不再處於現役主力裝備序列。

也有專家認為，中國官方此時對東風-5罕見揭秘，離不開當下的國際地緣政治環境。

內地軍事專家杜文龍在影片中分析，央視在關鍵敏感時刻發布東風-5的核心數據，說明了在全球動亂加劇的狀態下，中國的戰國神器對保衛國家安全能起到重要作用。

杜文龍指出，當前戰略壓力不斷提高，大國在熱點地區的軍事介入明顯強化，全球不安定水準達到較高的狀態，國際環境的不確定性也在增加，尤其是一些大國進行各種軍事前沿部署。在這樣動盪的背景下，中國必須對外說明自己的戰略能力與態度，凸顯它有能力與決心維護國家主權與國家安全。

東風-100是一款超音速巡航導彈，是中國軍隊精確打擊武器。（騰訊網）

中國公布核心參數劍指美國？

一些網民則認為，官媒這時公布東風-5參數劍指美國的意味甚濃。他們的依據是，美國國防部長赫格塞思5月31日在新加坡舉行的香格里拉對話上，圍繞台灣、南海和巴拿馬運河等問題指責中國對區域安全穩定構成「威脅」，施加「惡意影響」。他還稱，美國並不尋求戰爭，或支配、扼殺、圍堵或挑釁中國，但如果威嚇手段無效，美國做好準備「戰鬥並取得決定性的勝利」。

話音剛落，央視隨即公開東風-5參數，在一些人看來隱藏著更深層次的戰略意圖。

首先，1萬2000公里的射程足以覆蓋美國本土，這是對美國的直接戰略威懾。

中華軍事網發布的評論也說，雖然東風-5的打擊精度與高精尖武器相比存在較大誤差，但對攜帶核彈頭的洲際導彈來說並不重要，因為核彈頭爆炸產生的殺傷半徑可以覆蓋方圓幾十公里，毀傷性極強。

起豎中的東風-15彈道導彈。（圖 / 央視新聞）

而東風-5攜帶的彈頭當量，是美國二戰時期在廣島投下的1.5萬噸「小男孩」核彈、在長崎投下的2萬噸「胖子」核彈的兩三百倍，足以摧毀一座大型城市，毀傷能力更恐怖。在這種巨大威力面前，打擊精度顯得不是那麼重要，突防成功更為關鍵。

再者，中國第一代洲際導彈東風-5早在數十年前就已達到上述能力，那麼可以想像之後發展出的新一代核力量，必然具備更強的戰略威懾力。

東風技術反覆運算

近些年來，東風系列導彈品質確實不斷改進，新的成員也持續增加，它們的射程更遠、打擊精度更高、載荷更大、突防能力更強。在2019年10月1日中國國慶70周年閱兵式上，中國自主研發的東風-41、東風-31AG、東風-5B洲際導彈，以及巨浪-2潛射洲際導彈、東風-26核常兼備中遠端導彈集體亮相。

這標誌著中國戰略打擊體系更趨完善，開始成為可與美俄比肩的世界核大國，甚至出現後來居上的態勢。

例如，東風-41洲際導彈除了可以搭載多個分導彈頭，射程覆蓋全球任意地點，更具備優良的機動發射能力，能在對手施行第一波核打擊後生存並迅速反擊。

洲際戰略導彈是維護國家安全的重要力量，官方向來嚴加保密，外界一般難以掌握詳細的裝備型號、性能參數等資訊。可如今官媒亮出東風-5的核心資料，因此引發外界對於更先進的新型導彈或已形成戰鬥力的猜想。

可以預見，在日益複雜的國際環境下，中國必將持續投入核武建設提升自身核威懾，與其他國家的核武競爭也將繼續。但現實是，沒有一個國家可以承受核戰爭的後果，而要避免核戰爭風險，始終須要各國增進互信凝聚共識。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

