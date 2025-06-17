福建艦下水三周年　央視稱三航母編隊可「三線同時壓境」

內地官媒透露，中國第三艘航母福建艦的海試工作正按計劃穩步推進，海軍三航母時代即將到來。有學者分析，福建艦服役後可直接壓縮台軍預警時間。



據央視新聞節目《軍情時間到》6月14日報道，福建艦迎來下水三周年之際，相關建設和海事工作不斷推進。福建艦入列後，將大幅提升中國海軍近海防禦和遠海護衛作戰的能力，中國海軍也將正式進入三航母時代。

福建艦是中國自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，是全球首艘採用常規動力電磁彈射技術的航母。

央視報道稱，採用彈射起飛的航母可搭載固定翼艦載預警機，可大幅提升航母的預警探測，以及對艦載機的空情保障與指揮調度能力。

福建艦在2022年6月17日下水，2024年5月1日首次海試，迄今已超過13個月。中國前兩艘航母遼寧艦和山東艦從首次海試到正式入列，分別間隔13個月、19個月左右。

2024年10月，遼寧艦、山東艦首次開展雙航母編隊演練。（央視頻）

有媒體本月15日報道，央視以「三航母時代即將到來」為題製播節目，讓外界期待福建艦服役日期將近。報道稱，福建艦目前已進行八次海試。

韓國《朝鮮日報》也引述消息稱，福建艦近日在黃海進行艦載機起降演練。

中國軍事評論員魏東旭在央視節目中說，三航母作戰體系的構建，是中國在強軍之路上非常重要的裝備體系建設成果，體現出海洋方向的防禦能力全方位提升，也是進行積極防禦和主動防禦的最重要海上作戰平台。

2024年5月，解放軍官方微博「中國軍號」發放福建艦首次航行試驗照片。（「中國軍號」）

魏東旭指出，擁有了三艘航母，就可在三個主要方向上同時運用航母兵力，這樣航母編隊本身的機動性很強，將有更為廣闊的安全縱深。同時，三艘航母也可進行輪換，比如一艘航母處於維修狀態，另一艘航母可能處於待命狀態，可隨時執行任務，還有一艘航母可能已在海上進行機動部署，處於任務狀態。

他也稱，福建艦艦載機不僅有殲15，未來可能還會有新一代艦載機，構成更強的海上防禦作戰體系。

廈門大學台灣研究院兩岸關係研究所所長唐樺在央視節目《海峽兩岸》上分析，福建艦服役進入倒計時，釋放出的信號是對台海局勢的震懾作用，可以依託電磁彈射的高效出動能力，短時間內能投送更多隱身戰機殲-35和預警機，直接壓縮台軍預警時間。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

