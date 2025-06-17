NVIDIA首度參展北京鏈博會　貿促會稱是對中國經濟「信任票」

第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡稱「鏈博會」）將於7月16日至20日在北京舉行。中國貿促會副會長于健龍今（17）日表示，本屆鏈博會共有超過650家中外企業和機構參展，涵蓋來自75個國家、地區及國際組織，其中包括全球人工智能領軍企業美國NVIDIA（中國大陸譯「英偉達」，台灣譯「輝達」）首次參展。于健龍指出，在當前經濟全球化遭遇逆流的大背景下，全球工商界齊聚鏈博會，是對中國經濟發展投下的信任票。



綜合中新網與《澎湃新聞》等內媒報道，于健龍介紹，參展企業中，世界500強與行業龍頭企業佔比超過65％，境外參展商佔比達35％，其中歐美參展商佔境外參展商的50％。來自美國的參展商數量比上屆增長15％，其中有60％為世界500強企業。

他指出，連同參展商帶來的500多家上下游產業鏈合作夥伴，實際參展總數預計將達到1200家。目前已有超過100家境外機構確認將組團赴華觀展洽談，比上屆增長30％。

2025年5月2日，美國晶片巨頭Nvidia CEO黃仁勳出席「2025山與谷論壇」（The Hill and Valley Forum），他表示人工智能（AI）正在掀起一次新的工業革命，而AI工廠（AI Factories）則是革命核心。（YouTube/ @HillValleyForum）

于健龍表示，本屆鏈博會的新面孔與新產品明顯增多。「有230多家中外企業是首次參展，預計展期將有超過100項首發首展首秀，比上屆增加10％。」他並指出，今年將首次設置「創新鏈」展區，首發「全球供應鏈指數矩陣」，並舉辦「鏈博新品匯」發布活動，同時將推出各展區可視化的產業圖譜。

「鏈博會的『國際範』更強了，朋友越來越多，朋友圈在不斷擴大。」于健龍說。本屆展會期間還將成立「中外參展商聯盟」，推動中外展商資源分享與產業協作，打造「永不落幕的鏈博會」。