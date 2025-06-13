「中國有華為罩著」　黃仁勳喊話特朗普：別把AI市場讓給中國

Nvidia執行長黃仁勳6月12日在巴黎出席Viva科技會議期間接受美國媒體《CNBC》專訪時表示，美國若持續對中國實施AI晶片出口限制，將使中國科技巨頭華為得以鞏固自身在中國市場的主導地位。黃仁勳直言，「中國自有華為罩著，其他人都有華為罩著」，意指華為將供應中國和其他市場所需。



黃仁勳指出，美國目前在AI晶片技術上雖仍領先中國一代，但若長期退出中國市場，將帶來深遠影響。黃仁勳認為，「如果美國不想參與中國，中國自有華為罩著」，同時警告美國一旦放棄參與全球約50%的AI研究人才所在的中國市場，將可能導致中國主導AI技術堆疊，「如果所有的AI開發者都在中國，我認為中國堆疊會勝出」。

黃仁勳強調，應讓全世界的AI開發者建立在美國的技術基礎上，而非中國。「我們真的必須留意短期行動可能不經意造成長期的後果。」

黃仁勳說：「全球50%的AI研究人員是中國人，你無法阻礙他們，無法阻止他們推進AI發展。」(Reuters)

針對外界關注是否會向美國政府傳達Nvidia的技術特性與半導體產業競爭態勢，黃仁勳表示，「那不是我的責任。特朗普知道自己在做什麼，他有一套行動計劃，我信任他，我們也會盡可能支持他」。

目前，美國雖與中國結束在倫敦的經貿磋商，雙方達成框架協議，但華府仍未解除對Nvidia H20晶片與先進AI技術輸中之禁令。《CNBC》指出，黃仁勳此番言論意在呼籲特朗普政府鬆綁限制，重新讓Nvidia重返中國市場。

另一方面，黃仁勳坦言，美國限制出口措施已使Nvidia將中國市場排除於未來營收與獲利預測之外。黃仁勳透露，已經告訴所有投資人及股東，未來的預測不會納入中國市場。