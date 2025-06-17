涉殘殺巴西18歲女｢放2隻比特犬啃屍｣　35歲中國男落網引全國憤怒

巴西里約熱內盧一名18歲少女前往經常光顧的炒麵店取餐後失蹤，最終被發現遭到殺害且被分屍，而疑犯是35歲的中國籍炒麵店老闆邱朝虎（音譯，Zhaohu Qiu），該疑犯已經被捕。



根據警方調查，疑犯殺害少女後分屍並讓自己飼養的2頭比特犬啃食遺體，案件引發巴西全國憤怒。



涉案35歲中國籍男子。（網絡圖片）

巴西18歲少女遇害。（網絡圖片）

巴西18歲少女遇害。（網絡圖片）

綜合巴西媒體報道，被害少女是疑犯的常客，據悉兩人關係親密如朋友。本月12日當天，少女獨自前往疑犯處取餐，隨後失蹤。

3天後，少女的親友調閱閉路電視後發現少女的最後行蹤，因此親自前往疑犯的住處尋人，沒想到發現遭到分屍的遺體。

根據警方調查，疑犯殺害少女後將遺體分屍，並用藍色防水布包裹，藏匿在他名下的一處建築工地內，而現場還養了2頭比特犬，少女的部分遺體已經遭到啃食。

警方指出，閉路電視畫面拍到疑犯推著蓋著藍色防水布手推車的畫面。警方認為，種種跡象顯示犯案早有預謀，甚至懷疑疑犯事先準備好比特犬就是為了破壞屍體。

報道指，疑犯經常邀請年輕女性到自己的住處喝酒，還會招待「藥物」，並贈送禮物，疑似以此手法誘拐被害少女。巴西警方16日證實，已經逮捕疑犯。