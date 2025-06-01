「中國人不要來新加坡」　兩華女遊星國搭巴士　遭醉漢豎中指辱罵

據內媒《瀟湘晨報》報道，兩名中國女子近日前往新加坡旅遊期間，在搭乘公共巴士時遭遇一名醉漢辱罵與騷擾。對方不僅行為失控，還試圖搶奪她們的手機，甚至當街叫囂「中國人不要來新加坡」。事件目前已報警處理，當地警方正介入調查。



據報道，事發於5月21日下午。中國女子小謝與朋友於5月20日抵達新加坡，次日兩人從中央商場乘搭980號巴士準備返回酒店休息，然而途中卻遇上一名醉酒男子鬧事。

小謝回憶稱：「對方坐在巴士的最後一排，我們一開始並沒有注意到，所以坐在不遠處。直到後來，朋友發現對方行為異常，自言自語，聲音非常大，想要換位子。」換位後，小謝發現男子手提一大袋啤酒，隨即感到不安。不久，醉漢注意到她們換了座位，便開始在車廂內搖晃走動、高聲叫喊，並對她們豎中指示威。

兩華女遊星國遭醉漢豎中指辱罵。

醉漢被警方帶走。

小謝表示：「當時巴士上的乘客不多，我和朋友很害怕，所以選擇默不作聲。」沒想到對方行徑愈發過激，竟企圖搶奪她們的手機，還用英語辱罵：「中國人不要來新加坡。」

小謝與朋友始終未與男子正面衝突，但對方仍在她們下車時尾隨而至，「我們本來想等他走遠後再離開，沒想到他又折返回來。」情急之下，小謝與朋友立即跑上另一輛停靠的巴士，向司機求助。

小謝稱：「我們請司機關門，避免醉漢上車。司機二話不說，馬上關上車門。之後我們說明情況，司機聯繫了巴士站工作人員，工作人員就把醉漢請走了。」

事件隨後報警處理，當地警方已證實接獲報案，並表示案件正處於調查階段。