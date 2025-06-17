載人航天工程空間站系統總設計師：中國太空站進入應用與發展階段

周二（17日）下午，國新辦舉行「新征程上的奮鬥者」中外記者見面會，中國載人航天工程空間站系統總設計師楊宏透露，當前太空站已進入應用與發展階段。



會上，有媒體問及大家對中國載人航天有一個非常深刻的印象，就是「穩」，包括航天員出艙，包括航天員天地往返，以及空間站的在軌運行等，這個「穩」是如何取得的？

對此，楊宏表示，按其理解，「穩」字的背後實際上是技術創新、系統的科學管理、團結協作以及無數航天人默默無聞的奉獻的共同支撐。以太空站的研製為例，太空站是由三個艙段組成。大家看到模型可知，它們分別發射，這就意味著艙段獨立飛行要穩，組裝建造的過程要穩，組裝建成以後形成的大組合體更要穩。所以，這當中的「穩」是有很多層含義的。

中國載人航天工程空間站系統總設計師楊宏。（國新網）

楊宏續介紹，中國太空站組裝建造過程中，是沒有類似航天飛機大型工具的，要在天上把空間站三個23噸級艙段陸續發射以後組裝到一起，艙段轉位過程還要安全穩定。艙段轉位是高動態的、複雜的一系列動作組成的，涉及到動力學、能源、測控通信、姿態穩定等等多學科深度的交叉融合，是一個高動態的過程。

楊宏進一步介紹，過程當中還有23噸艙段的轉位過程，在地面上沒法做1：1的有重力條件下的完全試驗。面對這個挑戰，他們組成了攻關團隊，集智攻關。經過嚴謹的多方案多輪論證，提出了一個在世界上首創的「自主交會對接+平面轉位」的方案，然後經過了上千人次、上萬次的仿真分析和地面試驗。在軌任務實施過程當中，又用飛行數據來驅動地面的數字孿生系統進行伴飛，精準地控制每個高動態環節達到穩定，「我記得2022年11月3日，隨著夢天實驗艙在軌轉位到位，我們空間站組合體的三艙『T』字型構型建造完成。經過數據的判讀，整個轉位過程完全符合我們的設計預期」。

最後，楊宏指出，太空站當前已經進入到了應用與發展階段，團隊的首要職責和使命，就是確保中國太空站在軌長期安全穩定運行，航天員在軌健康生活、高效工作。他們會用先進的技術手段和科學的管理措施，來全天候24小時的保障太空站在軌的安全穩定運行，為空間科學實驗和技術試驗提供技術支持。