神舟十九號撤離太空站　3航天員預定今日中午返抵東風著陸場

中國載人航天工程辦公室消息，於北京時間今日（4月30日）凌晨4時，神舟十九號載人飛船與太空站組合體成功分離，計劃當天中午返回東風著陸場，航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤正踏上回家之旅。



受大風揚沙天氣影響，神十九返回任務推遲了進行。根據計劃，神十九將採用5圈快速返回方案，經歷分離撤離、返回制動、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等階段。目前，目前，東風著陸場氣象條件滿足任務要求，各系統已準備就緒，具備執行搜救任務的各項條件。



圖2022年4月16日，神舟十三號載人飛船返回艙在東風著陸場預定區域成功著陸。（新華社/資料圖片）

飛船與太空站分離前，神十九航天員乘組在地面人員的配合下，完成了太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作，與神舟二十號乘組完成了工作交接和在軌工作經驗交流。後續，神舟十九號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回。

天氣因素推遲返回 著陸點改在東區

中國載人航天工程辦公室此前表示，因近日東風著陸場氣象條件不滿足任務要求，為確保航天員生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定，原計劃4月29日的返回任務推遲進行。工程指揮部29日調整了搜救回收方案，與前7次神舟系列飛船返回東風著陸場西區不同，這次神十九將首次在東區著陸。

2025年3月21日，在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟十九號航天員蔡旭哲（右）、宋令東在氣閘艙內做出艙準備的畫面。（新華社）

無論返回艙落在哪裡 有信心完成搜救回收

目前，東風著陸場各參試系統及人員裝備均處於良好狀態，針對各類突發情況做了充足預案。酒泉衛星發射中心毛永軍表示，此前已經針對返回搜救進行多次空地協同和全系統綜合演練，「無論飛船返回艙落在哪裡，我們都有信心也有能力堅決完成好神舟十九號搜救回收任務」。

神十九乘組已在軌駐留近180天。任務期間，神十九乘組進行了3次出艙活動和6次載荷進出艙任務，創造了航天員單次出艙活動9小時時長的世界紀錄。