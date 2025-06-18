央行宣布八項重磅金融開放舉措　設立數字人民幣國際運營中心

6月18日，在上海舉行的2025年陸家嘴論壇開幕式上，中國人民銀行行長潘功勝宣布八項重磅金融開放舉措。



一是設立銀行間市場交易報告庫。高頻匯集並系統分析銀行間債券、貨幣、衍生品、黃金、票據等各金融子市場交易數據，服務金融機構、宏觀調控和金融市場監管。

二是設立數字人民幣國際運營中心。推進數字人民幣的國際化運營與金融市場業務發展，服務數字金融創新。

三是設立個人征信機構。為金融機構提供多元化、差異化的個人征信產品，進一步健全社會征信體系。

四是在上海臨港新片區開展離岸貿易金融服務綜合改革試點。創新業務規則，支持上海發展離岸貿易。

五是發展自貿離岸債。遵循「兩頭在外」的原則和國際通行的規則標準，拓寬「走出去」企業及「一帶一路」共建國家和地區優質企業的融資渠道。

六是優化升級自由貿易賬戶功能。實現優質企業與境外資金高效融通，提升跨境貿易投資自由化便利化水平，助力上海高水平對外開放。

七是在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新。包括開展航貿區塊鏈信用證再融資業務、「跨境貿易再融資」業務、碳減排支持工具擴容等試點。積極推動上海首批運用科技創新債券風險分擔工具，支持私募股權機構發行科創債券。

八是會同證監會研究推進人民幣外匯期貨交易。推動完善外匯市場產品序列，便利金融機構和外貿企業更好管理匯率風險。