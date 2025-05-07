降準降息、完善結構性貨幣政策工具　央行｢十箭｣齊發穩市場穩預期

今日上午9時，國新辦舉行新聞發布會，中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。



潘功勝表示，4月25日，中央政治局召開會議，分析研究了當前的經濟形勢和經濟工作。為貫徹中央政治局會議精神，進一步實施好適度寬松的貨幣政策，人民銀行將加大宏觀調控的力度，推出一攬子貨幣政策措施，主要有三大類，共十項措施。



第一類是數量型政策，主要通過降準等措施，加大中長期流動性供給，保持市場流動性充裕。具體措施如下：

1． 降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約1萬億元。

2． 完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率從目前的5%調降為0%。

第二類是價格型政策，主要包括下調政策利率、降低結構性貨幣政策工具的利率以及調降公積金貸款利率。具體措施如下：

1．下調政策利率0.1個百分點，即公開市場七天期逆回購利率從目前的1.5%降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）同步下行約0.1個百分點。

2．下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，包括各類專項結構性政策工具利率。例如，支農、支小再貸款利率從目前的1.75%降至1.5%；抵押補充貸款（PSL）利率從目前的2.25%降至2%。

3．降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，五年期以上首套房利率從2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調整。

中國人民銀行行長潘功勝。（新華社）

第三類是結構性政策，旨在完善現有結構性貨幣政策工具，並創新新的政策工具，支持科技創新、擴大消費、普惠金融等領域。具體措施如下：

1．增加3000億元的科技創新和技術改造再貸款額度，由目前的5000億元增加至8000億元，持續支持「兩新」政策的實施，即大規模設備更新和消費廢品以舊換新。

2．設立5000億元「服務消費與養老再貸款」，引導商業銀行加大對服務消費與養老的信貸支持。

3．增加支農支小再貸款額度3000億元，並調降再貸款利率，與調降再貸款利率的政策形成協同效應，支持銀行擴大對涉農小微和民營企業的貸款投放。

4．優化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將證券基金、保險公司互換便利5000億元和股票質押回購再貸款3000億元合併，總額度變為8000億元。

5． 創設科技創新債券風險分擔工具，央行提供低成本的再貸款資金，可購買科技創新債券，並與地方政府、市場化的征信機構等合作，通過共同擔保等多樣化的征信措施，分攤債券的部分違約損失風險，為科技創新企業和股權投資機構發行低成本、長期限的科創債券融資提供支持。

以上三大類共十項主體政策措施，將在人民銀行網站上逐步公開並實施。

本文轉載自微信公眾號《券商中國》

