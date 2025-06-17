全紅嬋在建新屋因暴雨水浸？　施工方解疑：影響不大更利於養護

廣東湛江連日暴雨，有網民拍片稱奧運跳水冠軍全紅嬋在建的新屋水浸。6月17日，施工方介紹，暴雨雖影響施工進度，但混凝土浸水反而更利於養護，待雨停後便會排走積水，以免影響後續的回填工作。



影片顯示，在施工現場，全紅嬋新屋的地基積水嚴重，多名工人正在拆除剪力牆（Shear Wall）模板，水位達工人的小腿位置。

《九派新聞》報道，施工方負責人孫先生介紹，此次暴雨影響施工進度，但影響不算大，混凝土浸水反而更利於養護。他解釋，平時工人會向混凝土灑水以保證水分含量，若缺少水分，混凝土可能開裂變脆。

全紅嬋新屋的地基積水嚴重，水位達工人的小腿位置。（影片截圖）

全紅嬋新屋的地基積水嚴重，多名工人正在拆除剪力牆模板。（影片截圖）

他表示，等雨停後便會將積水排出，以免影響到後續的回填工作，「回填要做架空層，做架空層以後再上鋁膜做第一層」。目前，施工正在按照工序一步步進行。

孫先生介紹，直播拍攝施工進程是為了更好與全紅嬋的粉絲溝通，回答他們的問題。對於有網民在直播間質疑施工進度太慢，他解釋，因施工使用的是優質材料和混凝土澆築，以確保房屋質量，因此進度相對較慢，「我們是想把這個項目做成自建房的一個標桿」。

全紅嬋新屋的地基積水嚴重，多名工人正在拆除剪力牆模板。（影片截圖）

全紅嬋新屋的地基積水嚴重。（影片截圖）

孫先生稱，全紅嬋父母都非常淳樸，夏日炎熱，全父經常來工地向工人們送食物和飲品，「有水、綠豆湯、西瓜和銀耳湯等，變著花樣送」，而且大家都很關注全紅嬋新屋的進度，不時會有粉絲前來施工現場觀看。