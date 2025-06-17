廣東暴雨｜深圳市民指雨如倒水　珠海、中山等多地停課

6月17日早，廣東多地暴雨紅色預警信號正在生效中，珠海全市停課，中山全市上午停課，茂名茂南區、濱海新區、市直屬各院校及幼兒園立即停課。深圳8時30分發出全市暴雨橙色預警，不少市民表示深圳暴雨如同進入倒水模式。



網民發佈龍華區暴雨。（微博）

截至今（6月17日）早8點，廣東全省26個暴雨紅色預警生效中。廣東的雷雨範圍廣，部分地區雨勢強烈，電閃雷鳴，多地也發佈暴雨預警和橙色預警，出行注意安全，遠離不明積水區域。

廣東暴雨。（@廣東天氣）

廣東暴雨預警。（@廣東天氣）

據「深圳天氣」，過去6小時，深圳中西部地區已達暴雨，預計未來3小時強降雨區向深圳東部地區擴展，還將出現30-50毫米降水，深圳市氣象台2025年06月17日08時30分將暴雨橙色預警信號擴展至全市，全市進入暴雨防禦狀態，請遠離低窪易澇等危險區域，全市山洪風險較大，注意防禦暴雨可能引發的局部內澇、山洪、滑坡、泥石流等災害。

市民指路邊樹都倒了。（微博）

發出全市暴雨橙色預警。（深圳氣象台）

不少網民留言表示雨下得太大：：「真的好大的雨，我在路上看到好幾個電動車摔跤的，還有載着孩子一起摔了」「都倒水模式了，還橙啊？」「龍華的雨就是倒水。」

珠海、中山等地停課

據珠海市氣象局消息，受強雷雨雲團的持續影響，過去三小時珠海市多個站點已出現雨量超過100mm的強降雨，預計未來三小時降雨持續。珠海市氣象台已於6月17日6時20分發佈全市暴雨紅色預警信號，全市雷雨大風黃色預警信號繼續生效。據珠海市教育局發佈的消息，珠海非全寄宿制托育機構、幼兒園、中小學校、中等職業學校、高等院校、校外培訓機構全天停課。

廣東暴雨。（@廣東天氣）

中山市氣象台6月17日4時4分將暴雨紅色預警擴展到全市。中山市三防指揮部決定於6月17日3時29分啟動防汛（防暴雨）Ⅲ級應急響應。中山市6月17日上午全市停課。

茂名市氣象台已於2025年6月17日07時11分發佈暴雨紅色預警信號。據茂名市教育局發佈的消息，茂南區、濱海新區、市直屬各院校及幼兒園（含民辦）立即停課，未啟程上學的學生不必到校上課；已到校學生服從學校安排，學校加強服務保障，家長暫不到校接回；上學途中的學生應在安全情況下，回家或就近到安全場所暫避。