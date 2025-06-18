海南六旬老翁舉報違建遭人蒙面毆打　官方立案調查

海南陵水黎族自治縣英州鎮清鳳海棠長灘小區（簡稱長灘小區）、清鳳海棠長灘別院（簡稱長灘別院）涉嫌違建，60歲業主蔣正義（化名）因持續舉報違建問題，於年初兩次遭人蒙面襲擊毆打並受傷。陵水縣官方6月18日反饋稱，執法部門已分別對發展商涉嫌違反規劃建設行為進行立案調查，目前調查取證工作正在有序開展。



據《澎湃新聞》報道，今年2月8日至3月11日這32天內，蔣正義兩次遭人蒙面襲擊毆打並受傷。據蔣表示，從2021年12月至今，他持續對陵水縣個別領導及相關部門涉嫌虛假整改長灘小區50-53棟違建別墅問題進行舉報。他和其他舉報人調查發現，除長灘小區50-53棟別墅外，長灘別院的別墅也涉嫌違建。他們向海南省紀委實名舉報後，舉報信被轉交到海南省自然資源和規劃廳調查。

蔣正義遭人蒙面毆打。（網上圖片）

3月底，海南省自規廳會同陵水縣自規、住建、綜合執法等部門組成工作組答覆蔣正義舉報時稱，經調查，長灘別院目前的房屋存在與報建不一致的情況，屬違建。綜合執法部門將逐戶進行檢查登記，查清哪些房屋存在與報建不一致的地方。4月25日晚陵水縣住建局提示稱，在該縣境內，清鳳海棠長灘、海棠長灘別院項目涉嫌存在違法建設行為，為了配合有關部門順利查處並防止違法建設行為持續擴大，該局已暫停清鳳海棠長灘、海棠長灘別院項目網簽系統，敬請廣大購房者注意購房風險。

至6月18日，陵水縣官方發布《關於涉嫌違建問題的查處情況》稱，執法部門已分別對長灘小區和長灘別院小區的開發商涉嫌違反規劃建設行為進行立案調查，目前調查取證工作正在有序開展。同時，執法部門對兩個小區實行常態化巡查管控，防止新增違建情況。相關部門已對兩個小區涉嫌違建的房屋進行全面核查，目前已對涉嫌違建的房屋暫停辦理網簽和不動產登記等相關手續。

查處情況顯示，陵水縣已起草對涉嫌違建房屋的處置方案，請求上級部門給予指導，將按照有關程序開展科學論證和研究，方案獲得通過後將依照方案對涉嫌違建房屋依法依規進行處置。