陝西荒漠地違建高爾夫球場　無任何審批下營業逾10年　官方徹查

陝西省榆林市區西北方向16公里的榆林沙地森林公園內，有一名為「綠淘沙•大漠生態城」的項目，內有一座佔地近3000畝的高爾夫球場正在營業。然而，當地為典型的荒漠化和沙化地區，嚴重缺水，卻能修建高爾夫球場，引起輿論質疑。而官媒近日實地走訪發現，該高爾夫球場竟在無任何審批手續下營業十餘年。對此，當局成立聯合調查組，指會徹底調查。



據央視報道，該球場2008年開始建設，2011年對外營業，其採取預約制和會員制，會員卡最低32萬元（人民幣．下同），商務卡4.68萬元，門口設有保安。工作人員介紹稱，整個球場分佈在眾多沙丘之間，球道起伏較大，故比一般高爾夫球場更具挑戰性，屬中國少見的沙漠高爾夫球場。雖然價格不菲，但每天不乏前來打球的人士，少則七八十人，多則近200人。

早在2004年，國務院辦公廳已下發關於暫停新建高爾夫球場的通知，從當年1月10日起，地方各級人民政府、國務院各部門一律不得批准建設新的高爾夫球場項目。可是涉事高爾夫球場卻在2008年開始建設。另一方面，榆林市是毛烏素沙地和黃土高原的交界地帶，年降水量僅400毫米左右，屬半乾旱大陸性季風氣候，卻能修建高爾夫球場，種種現象令人懷疑。

對此，榆林市發改委社會發展科工作人員表示，涉事高爾夫球場沒有履行過立項審批手續。榆林市自然資源和規劃局亦指，球場是違法建設項目，經數據中心對比第二次和第三次國土調查衛星圖，在球場建設前，土地屬性為「灌木林地」。據初步統計，該球場僅18個球道佔地就達2960畝，所有地上建築均屬於未批先建。

榆林市榆陽區自然資源局執法支隊四大隊隊長白鴿表示，他們曾多次執法叫停，累計已罰款逾200萬元。可是縱使多次受罰，球場卻總能在停業幾天後又繼續營業。

對於事件，榆林市高度重視，成立由市發改委、市公安局、市資源規劃局、市生態環境局、市水利局、市林草局、市城管局等相關部門和榆陽區政府組成的聯合調查組進行徹底調查。目前，調查工作正在進行。

值得一提的是，在「綠淘沙·大漠生態城」開建的2008年前後，正是榆林腐敗問題頻發時期，時任市委書記李金柱、市長胡志強此後雙雙被查。而今年5月29日晚，當局通報，陝西省人大常委會原副主任李金柱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。