廣西兩幢背山面水「豪宅」涉違建　知情者：尋主無果，已拆除

廣西玉林市有村民舉報，當地有兩幢「豪宅」違建在樹林河流之間，但一直無人居住。

近日，兩幢違建「豪宅」已被拆除。一名知情科級幹部介紹，官方張貼告示尋找「豪宅」主人無果 ，直至拆除也無人承認建築歸其所有。涉事違章建設已按「無主物」作處理。



《紅星新聞》報道，2024年12月，廣西玉林村民陳某軍舉報稱，古兆村兩幢「豪宅」違建在樹林河流之間，久拖不拆，村民懷疑存在有人非法買賣耕地、違法占地建設等問題。

廣西玉林市古兆村有兩幢「豪宅」違建在樹林河流之間。（紅星新聞）

廣西玉林市古兆村有兩幢「豪宅」違建在樹林河流之間。（紅星新聞）

陳某軍介紹，兩幢三層「豪宅」建於2015年至2016年間，經過村民舉報後已無人居住，國土局公告為無主房屋。

「豪宅」大門前張貼了容縣自然資源局2023年10月8日發布的《容縣自然資源局關於違法建設的公告》。

「豪宅」大門前張貼了容縣自然資源局2023年10月8日發布的《容縣自然資源局關於違法建設的公告》。（紅星新聞）

公告稱，經查，位於容縣石寨鎮古兆村村邊隊、西坡隊兩處住宅，各占地面積約630平方米，每幢建築面積約1800平方米，未批先建，屬於違法建設。因該違法住宅目前無法確定違法建設單位或者所有人、管理人，為進一步查清事實並依法及時處理，本機關根據《廣西壯族自治區實施辦法》第六十四條之規定，特發本公告。

公告稱，請建設人、所有人、管理人自本公告發布之日起20日內，攜有關報建資料到容縣自然資源綜合行政執法大隊依法接受處理。如公告期屆滿，未申報接受處理的，視為放棄相關權利；無人申報接受處理的，該違法建築視為無法確定建設主體的違法建設，我局將依法報縣人民政府責成有關部門予以拆除或者沒收。

2023年11月，當地村民曾詢問違建建築為何久拖不拆，容縣自然資源局回覆稱，已對兩幢建築物現場全面調查，正依程序向縣人民政府作出匯報，請示下一步處理措施。

廣西有兩幢背山面水的「豪宅」涉嫌違建。（微信公眾號＠科普文迅）

2023年11月，當地村民曾進一步詢問違建建築為何久拖不拆，容縣自然資源局回覆稱，已對兩幢建築物現場全面調查，正依程序向縣人民政府作出匯報，請示下一步處理措施。（紅星新聞）

1月20日，陳某軍稱，他得知兩幢違建建築物日前已經拆除。容縣一名知情科級幹部介紹，官方張貼告示尋找「豪宅」主人無果 ，直至拆除也無人站出來承認建築歸其所有。最終，該違章建設按「無主物」進行處理。

前述的科級幹部稱，下一步，有關部門將依法依規按照土地規劃性質進行土地恢復工作。此外，目前沒有證據證明有幹部為違建工程提供方便。