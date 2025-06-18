以色列襲伊朗　留學生急逃離德黑蘭：警察打趣｢一車疲憊的中國人｣

中東局勢惡化，以色列與伊朗互攻持續近一周，戰火之下，校園也不再安全，有正在德黑蘭大學求學的中國留學生向內媒講述自己清晨出發，坐上撤離大巴，歷經19個小時終於抵達亞美尼亞邊境口岸，再經數小時車程抵達亞美尼亞首都埃里溫的經歷，並透露伊朗警察曾打趣道：「一車疲憊的中國人。」



謝書緣是正在德黑蘭大學求學的中國留學生，已與同學在埃里溫安頓下來的她，向《澎湃新聞》講述了「逃離德黑蘭」的跌宕與驚險。據表示，伊以衝突剛開始不久的6月14日，德黑蘭的局面總體上較為平穩，超市並未出現瘋搶物資的現象，她還詢問了當地人，對方稱對以色列空襲並不擔心，購買物資主要是用於慶祝對什葉派重要的蓋迪爾·胡姆節。

但隨著以軍行動的深入，15日的伊朗局勢已有明顯惡化，所有中國SIM卡的信號遭到切斷，在以軍持續打擊石化工業並摧毀了許多油庫下，伊朗的石油生產和供應能力大受損，開始限制汽車加油量。當地華人稱，每次給車加油僅能加10升並且只能加一次，西方媒體則稱每輛車限量加油25升。

以軍攻擊德黑蘭南部。（澎湃新聞）

民生必需品開始受限後，恐慌情緒逐漸蔓延，謝書緣家附近的菜店15日下午已準備撤離，晚上更有大量民眾駕車逃離德黑蘭。期間，居民開始大喊「真主至大」，但也有民眾喊出了反對政府的口號。鑑於對伊朗社會失序的憂慮，加上16日淩晨以軍的空襲離家越來越近，謝書緣一行人決定報名了伊朗華聯會組織的撤離行動，並在16日早上6時多，在伊朗房東的幫助下到酒店集合，再於8時半登車撤離。

由於撤離的人特別多，他們路上堵了數小時，且發現服務區的飲用水幾乎被搶購一空，甚至許多伊朗人用水瓶接廁所水龍頭的水。而在他們離開後，德黑蘭的形勢更加嚴峻，留守大學宿舍的同學告知，連伊朗SIM卡也無法上網了，另有前往阿塞拜疆撤離的同學稱見到一枚導彈從眼前飛過。

逃離德黑蘭的車龍。（澎湃新聞）

水被搶購，所剩無幾。（澎湃新聞）

謝書緣續指，地圖上顯示十個半小時的路程，他們硬生生從16號早上8時半走到17號淩晨3時多，花了總共將近19個小時才到亞美尼亞邊境口岸Nordooz。而在經歷軍警登車檢查時，伊朗警察曾打趣道：「一車疲憊的中國人。」謝書緣又指，駐伊朗大使館一直關注他們的動態，並提供援助，例如幫助護照有問題的師姐出境。

亞美尼亞邊境口岸Nordooz。（澎湃新聞）

為了盡量不上廁所，謝書緣一路避免大量飲食，出境伊朗後才吃了一枚水煮蛋。不過在入境亞美尼亞後，他們還是遇到了波折，就是被黑車司機威脅不讓離開，原因是大巴車「搶」了他們的生意。最終，雙方達成一致，就是交出200美元的「保護費」後，才成功離開。

黑車司機一度威脅不讓離開。（澎湃新聞）

最終，從Nordooz口岸出發，一行人又經過近7個小時的車程，才在17日下午5時多到達埃里溫市區。謝書緣馬上聯繫了當地朋友，對方不假思索地提供了幫助，且不求回報，「It's nothing」（這沒什麼），對方慷慨地表示。