美國或親自下場　伊朗到了最危險的時刻　盤點5大戰局巨大轉變

伊朗，必須做好最壞打算了

話不投機半句多，七國峰會還在加拿大開，特朗普揮揮衣袖提前走了。

走就走了，還是忍不住，在「空軍一號」上又痛駡了一頓馬克龍。

特朗普大致是這樣說的：

法國那位一心想出名的總統馬克龍，錯誤地說我離開加拿大的G7峰會，是為了回華盛頓推動以色列與伊朗的『停火』。錯！他完全不知道我現在為什麼要前往華盛頓，但這肯定和停火無關。比這重要的多。不管是有意還是無意，馬克龍總是搞錯狀況……

好歹馬克龍也是一國總統，你無法想像，中國人會這樣對待馬克龍。

2025年6月15日，美國總統特朗普從美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）登上空軍一號前往加拿大參加G7領導人峰會時揮手致意。（Reuters）

馬克龍反對美國總統特朗普（Donald Trump）日前指俄羅斯普京可以在以色列和伊朗之間進行調解的建議。(Reuters)

但特朗普就是特朗普，該打臉就狠狠打臉。你啥都不知道，居然啥都敢說，造謠造到我頭上了。

因為馬克龍這次確實搞錯了。

在回華盛頓的「空軍一號」上，特朗普就告訴隨行記者：他尋求的不是「停火」，而是伊朗核問題「真正結束」，即伊朗「徹底放棄」核武器。

伊朗怎麼「徹底放棄」？

那結果很簡單，縱容以色列繼續攻擊，甚至美國親自下場攻擊。

種種跡象表明，特朗普提前回國，一確實跟G7那幫人沒什麼好談的，他和他們相互不喜歡；二是中東形勢確實緊急，他正考慮美國要不要親自下場。

伊朗，必須做好最壞準備了。

按照以色列方面的透露，美國將很快對伊朗發動進攻。

注意：不是馬克龍說的勸架，「推動停火」；而是美國準備親自動手，「擴大戰火」！

原因很簡單。

1，以色列已經打到這份上了，離徹底摧毀伊朗核設施只有一步之遙，但以色列已力有不逮。

2，摧毀就需要美國擁有的特種鑽地炸彈，不管美國交給以色列還是美國親自使用，美國都必須做出決斷，都意味著美國親自下場。

3，伊朗還在頑抗，一波波導彈襲擊以色列，這是以色列不可承受之重，只有美國下場才能幫助以色列。

另外，最後摘個桃子，順帶踹上一腳，也很符合特朗普的個性。

大批美軍空中加油機抵達中東，美國已經萬事俱備了。

美國副總統萬斯也暗示，特朗普「可能決定他需要採取進一步行動結束伊朗的濃縮活動」！

以色列駐美大使萊特更暗示，本周晚些時候，將有一場對伊朗的重大軍事行動，「這場行動會讓尋呼機行動看起來幾乎是小兒科。」

所以，馬克龍這次真是自作聰明，完全弄擰巴了。

以色列在伊朗境內布局多時，除了戰機空襲，更動用了藏在民用車輛與建築內的炸藥、無人機與秘密突擊隊（Reuters）

所以，特朗普也在不斷發推，加大對伊朗的攻擊。

他說：

「我們確切地知道所謂的『最高領袖』藏在哪裡。他很容易成為目標，但在那裡很安全——我們不會把他幹掉（殺掉！），至少現在不會。但我們不希望導彈射向平民或美國士兵。我們的耐心正在消磨。感謝你對此事的關注！」

他又說：

「我們現在完全掌控了伊朗的領空。伊朗擁有數量眾多、性能優良的空中追蹤器和其他防禦設備，但這些設備根本無法與美國製造、構思和生產的『東西』相比。在這方面，沒有人比美國做得更好。」

請注意：我們。

不再嚴格區分以色列和美國人。

他還敦促，「所有人都從德黑蘭撤離」！

他更說了一句話，就兩個單詞：「無條件投降！」

意思已經非常清楚了，要麼伊朗無條件投降，否則美國親自下場。

越是緊張焦慮的時刻，特朗普發推就越是頻繁。

美國如果出手，情況會怎樣？

不得不說，戰場局面將發生巨大轉變。

1，伊朗將遭遇更猛烈襲擊，美國鑽地炸彈將徹底摧毀伊朗濃縮鈾設施。

2，美國捲入以伊戰爭，伊朗將不得不對美軍基地發動報復性攻擊。

3，被逼到牆角的伊朗不排除封鎖霍爾木茲海峽，將可能導致全球油價暴漲。

4，以色列肯定大舒一口氣，美國親自下場，那就不怕伊朗導彈了。

5，全世界會譴責美國和以色列發動戰爭，但西方會保持沉默，甚至默默支持。即便馬克龍，除了說幾句外，不會有什麼新行動。

這就是現實。

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最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，大爭之世很殘酷。

我知道，對於以色列打伊朗，朋友們肯定有不同觀點。

兼聽則明。但有一點是明確的，這毫無疑問是在加劇中東動盪，這更是對一個國家主權安全和領土完整的侵犯。

國際正義在哪裡？國際道義又在哪裡？

畢竟，伊朗還在跟美國談判，以色列就突然動手了。不僅摧毀核設施，還對伊朗高級將領與核科學家展開獵殺。

伊朗人很憋屈，我和平利用核能都不行(至少伊朗從未說過追求核武器），但全世界都知道，以色列擁有核武器，這是不是雙標？

伊朗還在呼籲美國，施壓以色列停止攻擊；但美國已磨刀霍霍，準備親自下場了。

從這個角度看，馬克龍還是太幼稚了，真是把美國想得太好了。

伊朗6月16日向以色列發動新一輪導彈攻勢，以軍的防空系統在特拉維夫進行攔截。（Reuters）

第二，伊朗教訓太慘痛。

之前已反覆說過了，太多太多的教訓。

最大的教訓，就是國防的教訓。經濟很重要，文化也很重要，但沒有一個強大的國防，就不是一個真正的大國和強國。

即便自認為是強國，也會被現實打出原形。「德不配位，必有災殃」！

還有，情報工作的教訓。

伊朗被摩薩德滲透成了篩子，以色列無人機加工廠都挪到了伊朗境內，以色列特工想殺誰就殺誰。

這麼多內奸，伊朗的內部團結，與以色列相比，真是一個天上一個地下。

以至於現在流傳著一個笑話：伊朗導彈擊中了以色列的摩薩德總部，摩薩德卻毫髮無傷，因為整個摩薩德都已經搬到德黑蘭去了。

2025年6月13日，圖為內塔尼亞胡在社交平台上發影片談及襲擊伊朗事件。（截圖自X@netanyahu）

第三，伊朗到了最危險的時刻。

按照媒體的報道，伊朗已做好了領導人遇刺後的萬一準備。

畢竟，即便特朗普再三保證，不會對哈梅內伊下手。伊朗也不敢有任何大意。

美國人的話不靠譜，以色列的狠辣全世界更知名。當年我在中東工作的時候，外界也總是說，以色列不敢對哈馬斯精神領袖亞辛動手，但最後呢？殺紅了眼的以色列，照炸不誤。

從目前種種跡象看，以色列真可能動手，美國如果也下場，那就不會像第一次海灣戰爭一樣，讓薩達姆再執政10來年，很可能一鼓作氣，配合認知戰等種種舉措，徹底顛覆當前的伊朗政權。

如此，中東格局將發生徹底變化。

當然，伊朗畢竟是伊朗，特朗普應該也怕，怕像之前的伊拉克、阿富汗一樣，美國陷入新的中東泥潭。

但伊朗，必須做好最壞打算了。

2025年6月14日經以色列襲擊之後的納坦茲核設施。（Reuters）

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

