美國或親自下場 伊朗到了最危險的時刻 盤點5大戰局巨大轉變
伊朗，必須做好最壞打算了
話不投機半句多，七國峰會還在加拿大開，特朗普揮揮衣袖提前走了。
走就走了，還是忍不住，在「空軍一號」上又痛駡了一頓馬克龍。
特朗普大致是這樣說的：
法國那位一心想出名的總統馬克龍，錯誤地說我離開加拿大的G7峰會，是為了回華盛頓推動以色列與伊朗的『停火』。錯！他完全不知道我現在為什麼要前往華盛頓，但這肯定和停火無關。比這重要的多。不管是有意還是無意，馬克龍總是搞錯狀況……
好歹馬克龍也是一國總統，你無法想像，中國人會這樣對待馬克龍。
但特朗普就是特朗普，該打臉就狠狠打臉。你啥都不知道，居然啥都敢說，造謠造到我頭上了。
因為馬克龍這次確實搞錯了。
在回華盛頓的「空軍一號」上，特朗普就告訴隨行記者：他尋求的不是「停火」，而是伊朗核問題「真正結束」，即伊朗「徹底放棄」核武器。
伊朗怎麼「徹底放棄」？
那結果很簡單，縱容以色列繼續攻擊，甚至美國親自下場攻擊。
種種跡象表明，特朗普提前回國，一確實跟G7那幫人沒什麼好談的，他和他們相互不喜歡；二是中東形勢確實緊急，他正考慮美國要不要親自下場。
伊朗，必須做好最壞準備了。
按照以色列方面的透露，美國將很快對伊朗發動進攻。
注意：不是馬克龍說的勸架，「推動停火」；而是美國準備親自動手，「擴大戰火」！
原因很簡單。
1，以色列已經打到這份上了，離徹底摧毀伊朗核設施只有一步之遙，但以色列已力有不逮。
2，摧毀就需要美國擁有的特種鑽地炸彈，不管美國交給以色列還是美國親自使用，美國都必須做出決斷，都意味著美國親自下場。
3，伊朗還在頑抗，一波波導彈襲擊以色列，這是以色列不可承受之重，只有美國下場才能幫助以色列。
另外，最後摘個桃子，順帶踹上一腳，也很符合特朗普的個性。
大批美軍空中加油機抵達中東，美國已經萬事俱備了。
美國副總統萬斯也暗示，特朗普「可能決定他需要採取進一步行動結束伊朗的濃縮活動」！
以色列駐美大使萊特更暗示，本周晚些時候，將有一場對伊朗的重大軍事行動，「這場行動會讓尋呼機行動看起來幾乎是小兒科。」
所以，馬克龍這次真是自作聰明，完全弄擰巴了。
所以，特朗普也在不斷發推，加大對伊朗的攻擊。
他說：
「我們確切地知道所謂的『最高領袖』藏在哪裡。他很容易成為目標，但在那裡很安全——我們不會把他幹掉（殺掉！），至少現在不會。但我們不希望導彈射向平民或美國士兵。我們的耐心正在消磨。感謝你對此事的關注！」
他又說：
「我們現在完全掌控了伊朗的領空。伊朗擁有數量眾多、性能優良的空中追蹤器和其他防禦設備，但這些設備根本無法與美國製造、構思和生產的『東西』相比。在這方面，沒有人比美國做得更好。」
請注意：我們。
不再嚴格區分以色列和美國人。
他還敦促，「所有人都從德黑蘭撤離」！
他更說了一句話，就兩個單詞：「無條件投降！」
意思已經非常清楚了，要麼伊朗無條件投降，否則美國親自下場。
越是緊張焦慮的時刻，特朗普發推就越是頻繁。
美國如果出手，情況會怎樣？
不得不說，戰場局面將發生巨大轉變。
1，伊朗將遭遇更猛烈襲擊，美國鑽地炸彈將徹底摧毀伊朗濃縮鈾設施。
2，美國捲入以伊戰爭，伊朗將不得不對美軍基地發動報復性攻擊。
3，被逼到牆角的伊朗不排除封鎖霍爾木茲海峽，將可能導致全球油價暴漲。
4，以色列肯定大舒一口氣，美國親自下場，那就不怕伊朗導彈了。
5，全世界會譴責美國和以色列發動戰爭，但西方會保持沉默，甚至默默支持。即便馬克龍，除了說幾句外，不會有什麼新行動。
這就是現實。
最後，怎麼看？
還是粗淺三點吧。
第一，大爭之世很殘酷。
我知道，對於以色列打伊朗，朋友們肯定有不同觀點。
兼聽則明。但有一點是明確的，這毫無疑問是在加劇中東動盪，這更是對一個國家主權安全和領土完整的侵犯。
國際正義在哪裡？國際道義又在哪裡？
畢竟，伊朗還在跟美國談判，以色列就突然動手了。不僅摧毀核設施，還對伊朗高級將領與核科學家展開獵殺。
伊朗人很憋屈，我和平利用核能都不行(至少伊朗從未說過追求核武器），但全世界都知道，以色列擁有核武器，這是不是雙標？
伊朗還在呼籲美國，施壓以色列停止攻擊；但美國已磨刀霍霍，準備親自下場了。
從這個角度看，馬克龍還是太幼稚了，真是把美國想得太好了。
第二，伊朗教訓太慘痛。
之前已反覆說過了，太多太多的教訓。
最大的教訓，就是國防的教訓。經濟很重要，文化也很重要，但沒有一個強大的國防，就不是一個真正的大國和強國。
即便自認為是強國，也會被現實打出原形。「德不配位，必有災殃」！
還有，情報工作的教訓。
伊朗被摩薩德滲透成了篩子，以色列無人機加工廠都挪到了伊朗境內，以色列特工想殺誰就殺誰。
這麼多內奸，伊朗的內部團結，與以色列相比，真是一個天上一個地下。
以至於現在流傳著一個笑話：伊朗導彈擊中了以色列的摩薩德總部，摩薩德卻毫髮無傷，因為整個摩薩德都已經搬到德黑蘭去了。
第三，伊朗到了最危險的時刻。
按照媒體的報道，伊朗已做好了領導人遇刺後的萬一準備。
畢竟，即便特朗普再三保證，不會對哈梅內伊下手。伊朗也不敢有任何大意。
美國人的話不靠譜，以色列的狠辣全世界更知名。當年我在中東工作的時候，外界也總是說，以色列不敢對哈馬斯精神領袖亞辛動手，但最後呢？殺紅了眼的以色列，照炸不誤。
從目前種種跡象看，以色列真可能動手，美國如果也下場，那就不會像第一次海灣戰爭一樣，讓薩達姆再執政10來年，很可能一鼓作氣，配合認知戰等種種舉措，徹底顛覆當前的伊朗政權。
如此，中東格局將發生徹底變化。
當然，伊朗畢竟是伊朗，特朗普應該也怕，怕像之前的伊拉克、阿富汗一樣，美國陷入新的中東泥潭。
但伊朗，必須做好最壞打算了。
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