外交部：組織撤離在伊朗、以色列中國公民　部分人已撤至周邊國家

《新華社》報道，外交部發言人郭嘉昆6月17日表示，外交部及有關使領館正會同相關部門，全力做好在伊朗和以色列的中國公民安全保護工作，迅速組織撤離中國公民。



外交部發言人郭嘉昆。（央視新聞）

以色列2025年6月15日攻擊伊朗煉油設施，德黑蘭南部冒煙（Reuters）

2025年6月14日，伊朗反擊後，以色列一方公開航拍畫面，顯示特拉維夫附近城市里雄萊錫安（Rishon LeZion）情況，可見多間房屋損毀。（Rishon Lezion Municipality drone team）

當日例行記者會上，有記者問：近日，以色列襲擊伊朗並導致軍事衝突升級，當地人員面臨嚴重安全風險。請問中方是否有計劃撤離在伊朗、以色列的中國公民？

郭嘉昆表示，中國政府高度重視海外中國公民安全保護工作。以伊衝突爆發後，外交部及駐伊朗、以色列使領館立即啟動領事保護應急機制，要求兩國切實保障中國公民和機構安全，及時發佈有關提醒和指南，與當地中國公民和機構持續保持密切聯繫，指導他們做好安全防範和緊急避險，並為撤離的中國公民積極提供協助。目前已有部分中國公民安全撤離至周邊國家。

郭嘉昆說，外交部及有關使領館正會同相關部門，全力做好在伊朗和以色列的中國公民安全保護工作，迅速組織撤離中國公民。請在伊、以中國公民聯繫使領館，也可撥打12308領事保護熱線。