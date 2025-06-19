潘功勝釋人民幣國際化信號　學者：美國金融武器化迫使中國提速

中國高級別金融官員在一年一度的陸家嘴論壇上，闡述對多極化全球貨幣新秩序的願景，釋放中國參與全球金融治理、進一步推動人民幣國際化的信號，並重申穩步擴大金融制度型開放。



中國央行行長潘功勝6月18日在上海舉行的陸家嘴論壇上指出，國際上對改革貨幣體系的討論越來越多，其中一個方向是弱化對單一主權貨幣的過度依賴。

美元自二戰以來長期在國際貨幣體系中維持主導地位，但特朗普政府年初上台後，美元兌歐元、英鎊和瑞士法郎的匯率下跌逾10%；美元指數今年也下跌約8%，接近三年低點。

潘功勝引述上周剛剛訪華的歐洲央行行長拉加德說，美元的主導地位不確定性上升，歐元有望在全球貨幣體系中扮演更重要的角色。

至於人民幣，潘功勝說，2008年後人民幣的國際地位穩步上升，目前已成為全球第二大貿易融資貨幣、第三大支付貨幣。他說：「未來國際貨幣體系可能繼續朝著少數幾個主權貨幣並存、相互競爭、相互制衡的格局演進。」

中國人民銀行行長潘功勝。（新華社）

在跨境支付體系方面，潘功勝指出，全球跨境支付體系也日趨多樣化，「單一主權貨幣主導跨境支付的局面正逐步改變」。

此外，他也指出，在國際金融組織中，新興市場和發展中國家的佔比明顯低於在全球經濟中的實際地位；他還不點名說，個別國家奉行單邊主義的政策，干預和影響了國際金融組織的治理和運作。

中國官方2023年將金融強國上升到戰略高度後，國家主席習近平去年提出金融強國六大核心要素，其中「強大的貨幣」為第一要素。

為促進人民幣國際化，潘功勝也宣布將在上海實行的八項金融措施，包括設立數字人民幣國際運營中心、推進數字人民幣國際化；發展自貿離岸債，拓寬優質企業融資渠道等。

人民幣國際化最終如何奪取美元的話語權，勢成為中美角力的終極戰場。（路透社）

中國金融監管總局局長李雲澤在論壇上發言時，則通過外資保險公司保費佔中國市場份額、外資銀行衍生品業務在中國市場佔比等多組數據，展示中國金融開放成果。

他並承諾，中國下一步將大力複製推廣自貿區、自貿港擴大制度型開放的做法，支持外資機構參與更多金融業務試點；同時也將對標國際高標準經貿協議，探索在更寬領域、更大幅度上加大開放力度。

學者：人民幣國際化要求更緊迫

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波接受《聯合早報》採訪時說，中國推動人民幣國際化由來已久，潘功勝在陸家嘴論壇強調人民幣國際化，並沒有戰略上大的調整。

不過，他指出，在美國奉行單邊主義的背景下，金融資產交易武器化的可能性比過去大很多，因此人民幣國際化的要求顯得更加緊迫。

國際通行的結算系統是美國主導的，美元也是最主要的國際結算貨幣，構成「美國霸權」一部份，地位短期難動搖。（VCG）

陳波也說，雖然人民幣已經成為全球第二大貿易融資貨幣，但在整個國際貨幣體系中，美元和歐元合計佔比接近90%，仍佔據主導地位，因此人民幣要走國際化，任重而道遠。

他認為，在人民幣國際化的過程中，推動與歐盟為代表的貨幣主題的對接，也會變得更加重要。

至於金融開放，陳波指出，從上海自貿區的角度來看，金融業開放遠比製造業開放重要，這是因為中國作為製造業強國，在製造業開放方面要探索的部分已經不多。「金融市場的開放、國內外市場打通，事實上是上海自貿區的初心。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

