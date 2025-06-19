「中國版51區」現翼展52米神秘巨型無人機　外媒：媲美美軍B-21

美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）近日報道指出，新疆馬蘭空軍基地驚現一架全新設計的巨型隱形無人機，其翼展達52米，機身長度約13至14米，規模可與美軍B-21戰略轟炸機與RQ-180隱形偵察機相提並論。該機首次出現在衛星照片中，已引起國際軍事界廣泛關注。



美國軍事媒體《戰區》報道指出，新疆馬蘭空軍基地驚現一架全新設計的巨型隱形無人機，其翼展達52米。（戰區）

據《戰區》引述私人地球成像公司「行星實驗室」（Planet Labs）拍攝的衛星照片顯示，今年5月，該型飛翼飛行器出現在馬蘭基地滑行道上。該基地鄰近羅布泊核試驗場，為解放軍發展高端航空技術的核心設施，被外界稱為「中國版51區」，過去曾多次與AI無人機、隱形飛行器等尖端科技測試活動掛鈎。

報道分析指出，這款飛機具備明顯的全翼構型設計，翼尖處以一定角度裁切，類似於美軍B-21與B-2轟炸機。然而，其後掠角較小，顯示出設計上更注重高空飛行的耐航性能，具備長時間巡航與高隱身能力的潛力。

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報道進一步推論指出，該飛行器尾部疑似安裝了小型垂直尾翼，可能具伸縮功能，而機背部分拱起，推測為引擎進氣口及結構外殼。根據飛翼的設計與比例推算，其最大飛行高度可能超過20公里。

「該機的隱身設計對地面長波雷達與美軍E-2系列預警機具明顯優勢，並能避開大部分地對空與空對空導彈威脅。」其飛翼巨大翼面可搭載多樣偵察裝備，包括大型光學/紅外線偵察艙、干涉合成孔徑雷達、電波偵聽天線等，使其具備執行遠距離偵察任務的能力。

《戰區》分析指出，該型無人機若正式服役，有望成為解放軍首款真正意義上的戰略偵察機，並可能與中國研發中的轟-20隱形轟炸機搭配，強化在太平洋戰場的偵蒐與突擊能力，對美軍目標構成潛在戰略威脅。

有觀察人士認為，這架神秘無人機的曝光「未必是巧合」，中國軍方或有意讓國外衛星拍攝到其外型，以釋放軍事訊號、提升戰略威懾效果。此舉或反映出中國在高空隱形與無人偵察技術上的重大進展，引發外界對其軍事實力快速崛起的關注。