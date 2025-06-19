女星那爾那茜惹｢特權錄取｣爭議　曾出演《長安的荔枝》《封神2》

綜合內媒報道，近日女演員那爾那茜被指通過內蒙古定向委培政策考入上海戲劇學院，享受了降分錄取和「畢業包分配」的紅利，但事後卻違約出國。更有網民指那爾那茜在北京上中學卻在內蒙古高考，疑似為「高考移民」。



那爾那茜在微博上分享了不少拍攝《封神第二部：戰火西岐》的花絮照片。（那爾那茜微博圖片）

那爾那茜在微博上分享了不少拍攝《封神第二部：戰火西岐》的花絮照片。（那爾那茜微博圖片）

那爾那茜在微博上分享了不少拍攝《封神第二部：戰火西岐》的花絮照片。（那爾那茜微博圖片）

有網友發文指，那爾那茜2008年通過內蒙古定向委培政策考入上海戲劇學院，享受降分錄取和「畢業包分配」的紅利，但卻未履行協議返回內蒙古工作，而是違約出國深造，三年後回國進入娛樂圈。還有網民爆料指，那爾那茜是以文科179分（滿分750分）的超低分數線，考入上海戲劇學院表演系。更有網民指那爾那茜在北京上中學卻在內蒙古高考，疑似為「高考移民」。

報道指，那爾那茜曾在《封神2》宣傳採訪中自曝，她上的是定向委培班，畢業後可以去劇團上班，但她畢業後想出國玩一下，於是沒有接受安排。

那爾那茜在《封神三部曲》訓練營裡非常認真鍛練騎術。（那爾那茜微博圖片）

飾演鄧嬋玉將軍的女主角那爾那茜，卻意外一戰封神大受觀眾歡迎。（《封神第二部：戰火西岐》電影劇照）

據相關規定，定向培養生畢業後需到招生時確定的定向地區、單位工作一定年限，違約需承擔相應的後果，比如退還費用、繳納違約金等，違約行為還會被記入個人檔案，影響個人信用。

事件引發有關教育公平的廣泛爭議，此前官媒《央視新聞》發佈了明星祝福高考的動態，文案以及影片中都包括了那爾那茜。但隨後，央視新聞已經修改了文案，刪除了她的名字。

官媒刪去那爾那茜的名字。（微博）

那爾那茜在《封神三部曲》訓練營裡非常認真鍛練騎術。（那爾那茜微博圖片）

那爾那茜在微博上分享了不少拍攝《封神第二部：戰火西岐》的花絮照片。（那爾那茜微博圖片）

北京電視台發表評論文章表示，這場圍繞「定向委培」資格的爭議，撕開的不僅是個體違約的道德缺口，更是教育公平防線疑被特權滲透的制度裂縫。更值得警惕的是，這類事件消解的不僅是政策公信力。當一個本應用於扶持邊疆的制度設計，被異化為「花小錢買捷徑」的工具；當違約者憑藉資本包裝變身「勵志偶像」，年輕一代對「奮鬥價值」的信仰正在遭遇解構。

飾演鄧嬋玉將軍的女主角那爾那茜，卻意外一戰封神大受觀眾歡迎。（《封神第二部：戰火西岐》電影劇照）

那爾那茜在微博上分享了不少拍攝《封神第二部：戰火西岐》的花絮照片。（那爾那茜微博圖片）

資料顯示，那爾那茜，1989年12月6日出生於內蒙古自治區，影視女演員。2025年1月29日，那爾那茜參演的電影《封神第二部：戰火西岐》上映，她在該片中飾演鄧嬋玉。近日她參演的電視劇《長安的荔枝》正在熱映。