黃楊鈿甜天價耳環｜官方調查：其父未參與災後重建　涉違規經商

內地17歲內地女演員黃楊鈿甜因被指佩戴價值230萬元（人民幣，下同）的天價耳環，被質疑其父涉貪污。



《新華社》5月22日通報指，經調查，黃楊鈿甜父親未參與災後重建項目工作，但涉嫌違規經商辦企業問題，以及涉嫌故意隱瞞違法生育二孩問題，監察機關已立案調查，將依法依規嚴肅處理。



黃楊鈿甜。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜曾出演《如懿傳》。（微博@黃楊鈿甜）

17歲內地女演員黃楊鈿甜，近日在學校成人禮活動被指佩戴價值230萬元（人民幣，下同）的天價耳環，因黃楊鈿甜的父親曾是四川省雅安市的公務員，網民質疑其是否涉嫌貪污，更懷疑其貪污雅安地震賬災費用，事件引發廣泛關注。

網友評論指出黃楊鈿甜曾曬過價值上億的豪宅。（新民周刊）

雅安市成立由紀檢監察、公安、市場監管等部門組成的聯合工作組，對其父楊某在雅安工作期間及其涉雅的有關情況進行核查。

通報指，楊某於2010年10月報名參加雅安市公開招錄公務員考試，經過筆試、面試、體檢、考察等程序，於2011年4月被錄用為雅安市城市管理行政執法支隊（參照公務員法管理事業單位）工作人員。2014年9月，借調至雅安市投資促進局（參照公務員法管理事業單位）工作。2015年1月，調入雅安市投資促進局下屬科級事業單位雅安市投資促進服務中心工作。2017年2月，楊某以夫妻長期兩地分居、無法照顧小孩為由，向雅安市投資促進局提出辭聘申請。2017年3月，雅安市投資促進局按程序與其解除聘用合同。

黃楊鈿甜。（微博@黃楊鈿甜）

有網友發現黃楊鈿甜的家居照身後有一櫃子首飾 。（江南都市報）

2011年4月至2014年9月，楊某作為雅安市城市管理行政執法支隊工作人員，主要從事市容市貌管理、違法建築查處等工作，未參與災後重建項目工作。

2014年9月至2017年3月，楊某在雅安市投資促進局及其下屬事業單位雅安市投資促進服務中心工作期間，主要負責招商引資網絡平台管理、信息服務等工作，協助開展招商引資活動組織協調工作，其工作不涉及災後重建項目招標、資金審批管理和慈善捐款。

雅安市投資促進局通過官方平台發佈的招商引資項目中，楊某作為招商項目聯繫人的有1個，為估算投資7億元的滎經縣雲峰山4A級景區開發招商項目，該項目最終沒有招引到投資商。

演員黃楊鈿甜佩戴「天價耳環」惹議。（網上圖片）

有網民稱，該耳環價值230萬元。（微博@黃楊鈿甜）

有網民稱，該耳環價值230萬元。（微博@黃楊鈿甜）

經核實，楊某在雅工作期間未經手災後重建項目招投標，未涉及災後重建資金審批管理和慈善捐款。楊某在雅工作期間涉嫌違規經商辦企業問題，在參加公開招錄公務員考試和工作期間涉嫌故意隱瞞違法生育二孩問題。對涉嫌違法違規問題，監察機關已立案調查，將依法依規嚴肅處理。