｢天價耳環｣黃楊鈿甜獲3名校表演系合格證　專家稱不意味高考錄取

17歲內地女演員黃楊鈿甜，因佩戴價值230萬元人民幣的「天價耳環」，引起輿論關注。內地高考將至，黃楊鈿甜據報已獲得北京電影學院、中央戲劇學院和中國傳媒大學3間表演專業頂尖院校的合格證，不過有專家透露「這並不意味被錄取」。此外，黃楊鈿甜主演電視劇《冰湖重生》能否順利播出亦成為近日焦點話題。



黃楊鈿甜已獲得北京電影學院、中央戲劇學院和中國傳媒大學3間表演專業頂尖院校的合格證。（新浪娛樂）

有網民稱，該耳環價值230萬元。（微博@黃楊鈿甜）

據《現代快報》報道，黃楊鈿甜已獲得北京電影學院、中央戲劇學院和中國傳媒大學3間院校的表演專業合格證。中國傳媒大學招生網站顯示，黃楊鈿甜的名字出現在「2025年藝術類本科校考專業招生考試合格名單」中，以74.34分，位列表演專業第33名。

針對「天價耳環」事件發酵後，是否仍會錄取黃楊鈿甜一事，中國傳媒大學工作人員表示，不清楚黃楊鈿甜及其父親的事情，原則上只要符合錄取條件就能錄取。「考生的高考身份是否合適，是由各省高招辦來進行審核的，如果不符合高考的報名身份的話，高招辦是不允許她報名的。我們也公布了報考的考生條件，第一條就是要符合國家高招的要求。」

同時，黃楊鈿甜還以95分獲得中央戲劇學院表演（話劇影視表演）專業第2名；以87.62分獲得北京電影學院表演專業第6名。不過這兩間的院校，目前則仍未有是否錄取一事作出回應。

據內地招考專家介紹，若藝術類本科學校有自己的校考，考生就要去參加目標藝術院校的校考。通過校考取得藝術類專業校考合格證，才有資格在高考志願填報時，報考這間學校的相應專業，但獲得合格證並不意味被錄取。

黃楊鈿甜被指唱歌走音。（影片截圖）

有網民稱，該耳環價值230萬元。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜。（微博@黃楊鈿甜）

該專家續指，最終還是要等到高考的成績出來以後，考生高考文化課成績達到所在省份普通類專業本科批次錄取控制分數線，考生填報相應院校專業的高考志願，在錄取時由考生所報考的院校根據錄取原則排序錄取，才能確定考生錄取與否。

另據《上游新聞》報道，話題「黃楊鈿甜藝考成績被網友質疑有水分」於5月21日登上微博熱搜榜首。因有影片顯示，她在高中畢業典禮短短兩句的演唱中，出現明顯跑調、氣息不穩。有內地大學音樂專業教授對此表示，「單從這10多秒的演唱來看，確實唱得差。」

該教授指，表演類的聲樂考核類別較為具體。比如表演，可以分為音樂表演、舞蹈表演，話劇影視表演等，「唱歌僅是表演類考生的部分能力展示。」

值得一提的是，黃楊鈿甜主演的電視劇《冰湖重生》能否順利播出，近日亦受到關注。作為早年趙麗穎、林更新主演的《楚喬傳》續集，《冰湖重生》於2025年4月20日宣布殺青。