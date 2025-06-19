國家禁毒辦：列管尼秦類物質及12種新精神活性物質

國家禁毒辦19日在北京召開新聞發佈會，發布《關於將尼秦類物質和三氟乙咪酯等12種物質列入<非藥用類麻醉藥品和精神藥品管製品種增補目錄>的公告》，決定將尼秦類物質（Nitazenes）和12種新精神活性物質納入管制，加強監管和打擊，嚴防濫用蔓延。



自2024年7月列管46種新精神活性物質以來，國家禁毒辦通過毒品濫用監測發現，去年按品種列管的尼秦類和咪脂類物質又出現新的替代品，並在國內發生濫用危害。咪脂類物質包括港人熟知的太空遊的主要成分「依托咪酯」，在香港也有濫用的案例。

國家禁毒辦副主任、公安部禁毒局副局長單葉驊介紹，經充分論證、評估和嚴格審批，國家禁毒辦決定將尼秦類物質和12種新精神活性物質納入管制。特別是此次整類列管尼秦類物質，是繼整類列管芬太尼類物質、合成大麻素類物質後在全球又一次監管創新，對遏制此類物質等新型毒品犯罪具有重要意義。

單葉驊提到，新精神活性物質管控是世界各國面臨的普遍難題和共同挑戰，僅靠一國之力難以解決，需要全球各國的共同努力。

他指出，厲行禁毒是中國政府的一貫立場和堅決主張，整類列管、快速增列新精神活性物質是中國特色毒品治理之路的具體實踐，我們願與國際社會一道，為積極應對這一國際難題貢獻中國方案、中國智慧。