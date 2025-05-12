商務部：防止戰略礦產非法外流　將加大口岸查驗和打擊查處力度

《新華社》報道，商務部5月12日回應中國開展打擊戰略礦產走私出口專項行動，指將採取切實有效措施、堅決防止戰略礦產非法外流。



商務部新聞發言人5月12日表示，加強戰略礦產資源出口管制事關國家安全和發展利益。商務部對部分戰略礦產實施出口管制以來，發現一些境外實體與境內不法人員相互勾結，企圖通過走私等方式規避出口管制措施。為遏制走私等勢頭，國家出口管制工作協調機制辦公室5月9日聚焦打擊戰略礦產走私，在廣東省深圳市召開現場會並作出專項部署，近期還將組織一系列行動。

可可托海三號礦坑稀有金屬。（視覺中國）

2024年3月7日，上海，中國國際粉末冶金與陶瓷展，中國稀土集團，稀土材料。（視覺中國）

發言人介紹，現場會進一步明確了商務部、公安部、國家安全部、海關總署、國家郵政局等部門在此次專項行動中的任務分工，要求各相關部門加強執法協作、嚴厲打擊戰略礦產走私出口、形成「齊抓共管」的高壓態勢，採取切實有效措施、堅決防止戰略礦產非法外流。

發言人說，各相關部門立即開展行動，針對近期在戰略礦產領域出現的偽報瞞報、夾藏走私、「第三國」轉口等企圖規避出口管制的違法違規行為，迅速開展跨部門調查和案情會商，加大口岸查驗和打擊查處力度，深挖幕後非法實體和走私網絡，從嚴從快查辦違法案件，持續提升出口管制執法效力，切實維護國家安全和發展利益。