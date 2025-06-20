對標波音787與空中巴士A350　國產寬體客機C929目標2035年前首飛

從未對外公布C929首飛時間表的中國商飛公司，傳聞將在本周於法國舉行的巴黎-布爾歇國際航空航天展覽會（巴黎航展）上，向外國合作夥伴表示，旗下C929寬體客機目標於2035年前實現商業首飛。



有媒體援引不願具名的知情人士說法，指儘管該時間表較早前預期更長，但與波音、空中巴士等歐美廠商開發首款寬體客機時採取的「長線規劃」一致，也顯示中國商飛對飛安的重視與審慎態度。

根據中國商飛官網資料，C929是中國首款依照國際通行適航標準自行研製，擁有自主知識產權的噴氣式遠程寬體客機。其基本型座級為280座，最大載客量可達440人，最大航程達12000公里，相當於可從上海直飛紐約，預計可廣泛滿足國際與區域航空客運市場需求。

6月16日，第55屆巴黎航空展上，中國商飛展出的C929基本型飛機模型。（視覺中國）

報道指出，C929計劃於2032年取得國內型號合格證（TC），一名中國商飛高級經理本周於巴黎航展進行演示時表示，「目前，我們計劃在2032年獲得TC。C929已進入詳細設計階段……這是我們的未來。我們希望為客戶提供一款全新的雙通道飛機」。

回顧C929項目業於去年4月召開聯合攻關啟動大會後，民航上海審定中心副主任、C919型飛機審查組長揭裕文便隨後於5月表示，中國商飛正在進行適航申請前的相關準備工作，預計年底將向民航局提出TC申請。

據了解，目前C929仍處於設計階段，國內供應商預計自2027年起交付包含機身中段在內的大型零部件。中國商飛此前從未對外公布C929首飛時間表。

研製中的C929國產率或達到100%，包括使用國產「長江2000」引擎。（視覺中國）

在本屆巴黎航展首日（6月16日），中國商飛分別與法國賽峰集團、美國克瑞公司等簽署C929項目合作備忘錄，涉及刹車控制系統、結冰探測器、輪胎壓力監控與艙門傳感器等設備。不過，C929至今尚未公布其所選用的發動機型號。

此外，報道介紹，在國產大飛機C919投入商業營運後，C929已成為中國大型飛機研發重點。據悉，C929定位對標波音787與空中巴士A350等雙通道遠程寬體客機，在航程與運載能力上皆超越C919。

波音787夢幻客機是航空史上首架長程中型客機，打破以往長程客機必為大型客機的定律。（Getty Images）

自2022年12月首度交付以來，C919於2023年5月實現商業首航，目前已常態化營運兩年。C919航線現已覆蓋中國16個城市，包括北京、上海、廣州與深圳等一線城市，以及重慶、成都、武漢、杭州、西安、沈陽、太原、溫州、長沙、海口與三亞等地。

此外，自今年1月起，C919亦開始執飛上海與香港之間的跨境定期航班，成為該機型首條跨境每日航線。

2024年2月20日，一架中國商飛C919飛機在新加坡樟宜會展中心舉行的新加坡航空展上展出。（Reuters）

中國商飛營銷中心副總經理楊洋今年初受訪表示，公司目標在2026年前讓C919投入東南亞航線營運，並力爭最早於今年取得歐洲適航認證。愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）首席執行官奧利里（Michael O'Leary）於5月1日致信美國資深議員時指出，若因關稅問題導致飛機價格大幅上升，該公司將可能取消數百架波音飛機訂單，轉而考慮包括中國商飛在內的其他供應商。

有知情人士稱，中國商飛計劃推出C919的加長改良型，具備更遠航程與更強載重能力，預計2030年投入營運。此外，適用於高原機場的C919高原型機種預計明年首飛，並在2027年取得國內適航認證。