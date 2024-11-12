國產率100%！C929有望2030年騰飛　國航將成全球首間用戶

周二（11月12日），中國國航與中國商飛簽署C929客機首間用戶框架協議，意向成為C929寬體客機的全球首間用戶。C929是中國自主研製的噴氣式寬體客機，座位數282個、全機長63.8米、翼展63.9米，航程12000公里，正在開展初步設計工作。



中國國航與中國商飛簽署C929客機首間用戶框架協議。（財聯社）

國航是中國唯一載國旗飛行的航空公司，今年8月28日，國航接收了首架C919飛機，並於9月10日成功商業首飛，已順利執飛北京—上海、北京—杭州航線。

截至目前，國航已引進2架C919客機、31架C909客機。截至今年10月，國航C919客機累計飛行174架次，安全飛行389小時，運輸旅客2.38萬人次；C909客機（ARJ21飛機的新增商業名稱）累計執行航班4.6萬架次，安全飛行8.1萬小時，運輸旅客304萬人次。

CR-929已正式更名為C929。（中國商飛）

C929大飛機模型。（中國商飛）

C929大飛機模型。（央視新聞）

據了解，C929是中國首款完全按照國際通航標準，來自行研製、擁有自主知識產權的民航遠程寬體客機，和C919不同的是，C929的國產率達到100%。

有分析文章指，C929的首飛時間預計為2028年至2029年，距今4年至5年，基本也符合工程研製階段的正常耗時。如果一切進展順利，在2030年前，應該就能看到C929騰空而起的英姿。