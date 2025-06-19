深圳羅湖東門新設離境退稅集中退付點　港客讚「方便許多！」

據《深圳特區報》，6月17日上午，東門商圈首個離境退稅「即買即退」集中退付點在東門太陽百貨正式啟用，此舉意味着境外旅客在此地的離境退稅「即買即退」商店購物後，可現場辦理退稅並領到退稅款。



在羅湖過關，搭2個站即可到東門。

據報道，一名香港旅客陳先生僅用幾分鐘時間，便辦完了退稅手續。他表示：「之前買完東西，需要專門前往口岸辦退稅，現在在商場內就能辦了，真的要方便許多！」

據報道，東門太陽百貨目前有66家離境退稅「即買即退」商戶，涉及品牌腕錶、時尚服飾、護膚彩妝等領域。境外旅客在指定商戶購物消費後，可於商場內的「即買即退」集中退付點，簽訂退稅協議並辦理信用卡預授權，即可領取退稅款，單筆業務辦理時間普遍壓縮至數分鐘。

東門商圈首個離境退稅「即買即退」集中退付點在東門太陽百貨正式啟用。（深圳特區報）

太陽百貨有關負責人表示，離境退稅「即買即退」便利化措施極大激發了境外旅客的消費熱情，近期離境退稅起退點下調至200元（人民幣）後，境外旅客前來商圈消費購物的頻次更是明顯提升。