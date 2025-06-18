有片｜深圳地鐵站內｢落大雨｣乘客極狼狽擔遮 竟是因為這特殊設計
撰文：朱加樟
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深圳17日（周二）下暴雨，不少深圳網友當日發影片稱，自己在深圳地鐵6號線經停的陽台山東站乘坐地鐵時，發現地鐵站裡也在下大雨，引發關注。
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內媒《九派新聞》報道，影片畫面顯示，陽台山東站月台內雨勢較大，不少乘客撐著傘行走。
網友表示，「我（早上）8：15到的，上電梯就感覺不對了，濕濕的，一抬頭雨都淋臉上了」。該網友表示，自己來深圳兩年多，還是第一次遇到這種情況。
《南方都市報》早前曾報道，陽台山東站為高架上的露天架空月台，早前也因風雨太大，雨不斷從兩側頂篷縫隙飄入站內，出現了「路人在站內撐傘」的景象。
在17日中午，陽台山東站一名工作人員稱，早上出現這類情況是因為「風很大，有暴雨」，目前地鐵站內已經不再下雨。
深圳17日早上8時30分發出全市暴雨橙色預警，不少市民表示深圳暴雨如同進入倒水模式。
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