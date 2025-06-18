違規吃喝被層層加碼變「禁止吃喝」　官媒批懶政：讓民生煙火黯淡

今年，內地官方加大反腐力道，整治違規吃喝，但卻有地方「層層加碼」，令其演變成「禁止吃喝」。對此，官媒《人民網》周二（17日）發文，批評把「禁止違規吃喝」等同於「禁止吃喝」是懶政，也是不計民生地盲動蠻幹，讓商家失了生意，也讓民生煙火黯淡。



5月中旬，中共中央發布新修訂的黨政機關厲行節約反對浪費條例，要求黨政機關從嚴從簡，帶頭過緊日子，重點是整治違規吃喝。不過條例實施後，卻出現國營銀行主管中午與客戶一同吃飯就被罰款，有機關要求所有員工聚餐時不得超過3人等消息。有民眾更反映一些地方的餐館生意因此受到影響，加劇經濟疲弱下的市面蕭條。

對此，官媒《人民網》發布評論文章，坦言在各地推進違規吃喝專項整治的執行過程中，個別地方「層層加碼」，把「禁止違規吃喝」簡單等同於「禁止吃喝」，這種行為是懶政，是形式主義的變種，讓商家失了生意，也讓民生煙火黯淡。

文章指出，集中整治違規吃喝是為防住腐敗，加強黨的作風建設，而不是防住人間煙火。從來只有禁止違規吃喝，沒有所謂禁止正常吃喝。一切的整治措施，都是通往這個目標的「橋」和「船」，而不是簡單地禁止正常餐飲，「不計民生地盲動蠻幹」。

安徽2銀行經理因請吃6元一碗麵被各罰3000元。（資料圖片）

文章又稱，違規吃喝從來不是簡單的「吃飯」，而是「四風」滋長的溫床、腐敗萌發的土壤—公款宴請藏著權力尋租，酒桌應酬裹著利益輸送，觥籌交錯間紀律底線被瓦解，權力公信被侵蝕。但對「不吃不喝，經濟不活」、「經濟要搞活，紀律要鬆綁」等錯誤論調，必須正本清源，黨性原則和黨的紀律不存在鬆綁問題。

文章進一步強調，正常餐飲是民生的底色、人性的溫度、經濟的脈搏。2024年，中國餐飲收入超過5.5兆元人民幣，撐起逾3000萬名從業者的飯碗；街頭巷尾的特色店、闔家團聚的聚會飯、朋友小聚的大排檔，本就是生活日常與市場活力的體現。而本該精準的「手術刀」，在一些地方成了「亂揮的大錘」，凡聚餐就審查、凡宴請就干預，搞得普通黨員幹部吃飯戰戰兢兢。這些「層層加碼」看似積極作為，實則是「懶政思維」下對政策的誤讀，對民生的漠視，用簡單粗暴代替精準治理，拿形式主義掩蓋能力短板。

文章認為，餐館沒了客流，消失的不只是煙火，更是服務員薪資、養殖戶訂單、供應鏈循環，層層加碼的代價，最終壓在勞動者肩頭。整治違規吃喝要精準，得把紅線、綠燈、尺度劃清楚。其中，「綠燈」照亮生活煙火，自費團聚的家宴、合規商務的餐敘是保障區，親友小酌、街巷小聚，生活的底色本就是人間煙火；「尺度」劃分行為邊界，嚴管絕非管死，紀律劍指權力異化的貪腐病灶，而非私域裡的尋常人情。

最後，文章表示，各地整治違規吃喝，應嚴格區分違規吃喝與正當的餐飲需求，既要錨定「腐敗零容忍」的鐵規矩，又要守住「煙火不熄滅」的民生線。一方面對群眾反映強烈的公款吃喝、餐飲浪費等歪風陋習露頭就打、反覆敲打；另一方面，為正常消費亮綠燈，讓大家可以品嘗美味，「讓城市更有煙火味，讓人情更有溫度」。