伊朗旅行團上海遊突悉國家被襲 導遊：我帶過最傷心的團
撰文：林芷瑩
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以色列與伊朗衝突不斷升級。6月16日，上海導遊江女士發文稱，她最近接待了一批來自伊朗德黑蘭的遊客，得知國家被襲，團友們也無心遊覽，決定分批回國，「從業十餘年，這大概是我帶過最傷心的團」。
《瀟湘晨報》報道，江女士介紹，6月12日她接待了一個伊朗旅行團，遊客主要是中年人，還有兩名長者。旅行團的行程從北京、西安到張家界，最後一站是上海，計劃在6月12日至14日遊覽3天。雖然已經走了很多地方，但遊客們也沒有江女士預想的疲憊，仍然很興奮想去很多地方遊覽，一路上也不停發問。
6月13日，旅行團自由行動，當晚江女士與領隊確認第3天的行程，惟對方後來表示，伊朗發生戰爭被襲擊，大批民眾遇難，希望翌日可以稍晚出發。
6月14日，江女士到酒店與團友們打招呼，「雖然笑著面對我，但是能感受到他們都是很揪心的狀態」。她表示，當日行程雖然正常進行，但旅行團整體氛圍很壓抑、難過，團友們也沒有心情拍照，大部分時間都與家人朋友視像、打電話、發訊息。
江女士提到，旅行團領隊更與她傾訴，稱炸彈落在他家一公里的地方，朋友也在空襲中去世，他很想念老婆，很擔心未來會如何。大家分別時，她只能一直說要保重保重，「他們心情已經很糟糕了，多說多問都是打擾」。
江女士稱，團友們6月14日的航班取消了，後來他們決定分批次回國，因為伊朗的機場有被轟炸的風險，他們只能先降落在土耳其，再想辦法回到德黑蘭。「像這種事情，沒想到發生在身邊，做旅遊團上會發生很多事情，也有很多不開心難過的事情，但是任何事情在生死面前都是小事，他們這個直接關係生死了，所以說，這是個我認為最傷心的團隊」。
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