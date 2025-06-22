伊以衝突｜美國親自下場空襲震驚中國專家：各方都打破底線和原則

以色列和伊朗的衝突進入新階段，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當地時間21日證實美軍空襲伊朗三個核設施。內地的西北大學以色列研究中心主任王晉接受內媒採訪時直言，「美國親自下場讓我感到震驚」。



西北大學以色列研究中心主任王晉。（網絡圖片）

美軍6月21日空襲伊朗核設施後，特朗普在白宮發表講話，稱已徹底摧毀伊朗核設施，重申伊朗必須停火。（Reuters）

一枚巨型鑽地彈2003年3月11日於美國佛羅里達州的艾格林空軍基地的武器中心，準備進行測試。（美國國防部）

《紅星新聞》報道，王晉表示，儘管在此之前有相關的預期，但確實沒想到美國真的會那麼做。王晉又稱，接下來的地區衝突變化可能會進一步加劇，「各方都打破了很多衝突之前所確立的底線和原則」。

王晉認為，接下來美國會大肆宣布相關成果，同時展示美國的外交勝利。「但與此同時，伊朗國內情緒可能會出現巨大的反彈，對於美國在中東地區的目標和軍事基地的報復行動可能會升級。」王晉強調稱，但一切的前提條件都取決於伊朗最終如何評估這一次美國的襲擊效果。

王晉認為伊朗的反應肯定會是持續的強硬，但他同時指出了伊朗的現實處境，「伊朗所面臨的安全環境和整個戰略環境將會更加嚴峻」。

王晉解釋稱，現在以色列和伊朗的相互攻擊並未停止，「對伊朗來說，沒有足夠的外援，自己國內的戰略物資能不能持續應對長期的衝突也很難說，所以伊朗可能會面臨更大的挑戰」。