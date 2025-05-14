日本龍婆漫畫預言7月5日有大地震　專家斥是謠言：目前沒有徵兆

日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》曾精準預言到日本311大地震，作品又預言2025年7月5日會發生一場震央位於日本、台灣以及菲律賓海域之間的大地震，引起極大關注，導致許多旅客選擇取消日本行程。



但台灣前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，日本周邊目前並沒有任何要發生大地震的徵兆，相關說法「謠言成份較大」。



《我所看見的未來》漫畫封面截圖

日本自今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人赴日旅遊意欲。（資料圖片）

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台媒《自由時報》14日報道，郭鎧紋指，在過去的地質觀測紀錄中，日本周邊曾發生過2次規模9.0級的大地震，其中一次是2011年的311大地震，另一次則是1952年發生於俄羅斯堪察加半島的堪察加地震，2次地震都引發了嚴重海嘯。

針對堪察加地震，郭鎧紋指出，該次地震發生於11月4日，但日本北海道在同年3月4日也曾有8.1級的大地震出現，在堪察加地震發生前，也密集出現多達26次規模6級以上的地震，俄羅斯也出現2次規模6級以上的地震，明顯較平時更加頻繁。

郭鎧紋提到，在311大地震前，日本同樣出現震前有多個地震發生的情況，全球平均一周有2次規模6級以上的地震，但311地震當周，全球累計有8次規模6級以上的地震出現，其中3月6日2次、3月7日1次、3月9日5次，且3月9日的地震中有4次發生於日本，最大規模的一次達到7.3級。

台灣前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋。（ETtoday新聞雲）

郭鎧紋說，從311大地震與堪察加地震的經驗來看，大地震發生前應是有前兆的，且可能以規模較大的地震頻繁出現來呈現。

郭鎧紋直言，「日本目前沒有看到這麼明顯的前兆」，世界已經超過1300天沒有規模8級或以上的地震出現，且規模6級、規模7級的地震出現頻率也低於正常值，顯示今年應該還處於地震的「平靜期」，雖後續還要持續觀測，但就現階段來說，日本7月將有大地震的說法「其實謠言成份較大」。

據早前報道，「7月5日天災預言」這一說法降低了港人遊日意欲，近日香港飛日本的航班數量減少。日本宮城縣知事批評這種謠言毫無科學依據、影響觀光市場。